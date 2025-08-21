StraordinAru: il trionfo di Fabio alla Vuelta di Spagna del 2015
Esattamente dieci anni fa Fabio Aru conquistava la Vuelta, quinto e ultimo azzurro a salire sul gradino più alto del podio a Madrid. L’apice della carriera del nativo di San Gavino Monreale, orgoglio di una terra, la Sardegna, che l’ha sempre supportato, al di là delle vittorie. Ripercorriamo la cavalcata che lo ha portato a issare a Plaza de Cibeles la bandiera dei Quattro Mori
