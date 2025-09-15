Esplora tutte le offerte Sky
Vuelta 2025, il bilancio: Vingegaard vince l'esame di riparazione in... ragioneria

Alberto Pontara

Si è chiusa la Vuelta 2025 con il trionfo di Vingegaard. Per il danese il terzo successo in un grande giro dopo i due Tour. Un “esame di riparazione” superato. Tra gli italiani, in assenza di Evenepoel, Ganna si conferma quasi imbattibile a cronometro, Pellizzari vince una tappa ma sull’ultima salita perde la maglia bianca In una corsa in cui pesano, comunque, gli oltre 25 km “tagliati” a causa delle proteste pro-Pal e l’ultima tappa cancellata dopo l’invasione dei contestatori all’arrivo del gruppo a Madrid

