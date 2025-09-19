La Gens Iulia alla caccia di un mondiale tra i più duri di sempre
Si aprono domenica 21 settembre, con le cronometro maschile e femminile, i Mondiali di ciclismo su strada. Inediti perché per la prima volta si terranno in Africa, a Kigali in Ruanda. Le prospettive azzurre, con due Giulio a rappresentare la speranza di podio nella prova in linea maschile élite, domenica 28: Ciccone e Pellizzari. E tra le donne, l’eterna Elisa Longo Borghini
