Isaac Del Toro vince il Giro del Veneto

Il messicano non si ferma più: nono successo in Italia tra le 16 vittorie della sua stagione. Il corridore della UAE Emirates chiude davanti a Pavel Sivakov e Jonas Abrahamsen. Primo degli italiani Simone Velasco, quinto. Ultima gara su strada per Elia Viviani, che chiuderà la carriera con i Mondiali su pista in Cile
Isaac Del Toro vince ancora: il 21enne messicano è arrivato primo nell'88esima edizione del Giro del Veneto, davanti a Pavel Sivakov Jonas Abrahamsen. Il migliore degli italiani, Simone Velasco, ha chiuso al quinto posto. Del Toro, che corre per la UAE Emirates, ha commentato la vittoria così: "Non è stato facile vincere, tutto il team ha lavorato con grande impegno, io ho attaccato nell’ultima salita e sono riuscito a capitalizzare il lavoro che hanno fatto i miei compagni. È davvero incredibile essere riuscito a conquistare un altro successo".
L'ultima su strada di Elia Viviani
Per il 36enne Elia Viviani, è stata l'ultima gara su strada. Gli organizzatori hanno voluto celebrarlo assegnandogli il numero uno per la gara. La sua squadra, la Lotto, gli ha dedicato una bici con una livrea personalizzata. L'oro olimpico di Rio 2016 chiuderà la sua carriera con i Mondiali su pista in Cile, in programma dal 22 al 26 ottobre.