Isaac Del Toro vince il Giro del Veneto

Isaac Del Toro vince ancora: il 21enne messicano è arrivato primo nell'88esima edizione del Giro del Veneto, davanti a Pavel Sivakov Jonas Abrahamsen. Il migliore degli italiani, Simone Velasco, ha chiuso al quinto posto. Del Toro, che corre per la UAE Emirates, ha commentato la vittoria così: "Non è stato facile vincere, tutto il team ha lavorato con grande impegno, io ho attaccato nell’ultima salita e sono riuscito a capitalizzare il lavoro che hanno fatto i miei compagni. È davvero incredibile essere riuscito a conquistare un altro successo".