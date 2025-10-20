Coppa Italia Regioni 2025, trionfo di Scaroni

Esplora tutte le offerte Sky
Coppa Italia Regioni 2025 di ciclismo, Scaroni vince la classifica generale

Ciclismo

Christian Scaroni (XDS Astana Team) si aggiudica la classifica generale della Coppa Italia delle Regioni 2025: il corridore della XDS Astana Team precede i compagni Velasco e Ulissi. Tra le donne dominio per Elisa Longo Borghini

Christian Scaroni (XDS Astana Team) si aggiudica la classifica generale della Coppa Italia delle Regioni 2025, confermando una leadership mai in discussione nella seconda parte di stagione. Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta) conquista il titolo fra gli Under 25, mentre la classifica a squadre va al Team Polti Visit Malta, che supera la VF Group Bardiani CSF Faizanè nella sfida decisiva della Veneto Classic. Lorenzo Milesi (Team Movistar) è il corridore più combattivo della stagione, e Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) si impone nella classifica GPM.

Scaroni precede i compagni Velasco e Ulissi

Il 2025 si chiude così con il successo di Christian Scaroni, leader ormai da diverse settimane, che termina con 227 punti. Alle sue spalle, i compagni di squadra Simone Velasco (150) e Diego Ulissi (entrambi XDS Astana Team) con 129 punti. Ulissi, grazie al terzo posto alla Veneto Classic, guadagna 44 punti e scavalca Davide Piganzoli (120, Team Polti Visit Malta) e Giulio Ciccone (98, Lidl–Trek). Da segnalare le ottime prove di giornata di Lorenzo Germani (Groupama–FDJ) e Davide De Pretto (Team AlUla Jayco), rispettivamente quarto e quinto a Bassano del Grappa, che portano a casa 38 e 32 punti.

Classifica individuale uomini

  • 1. Scaroni Christian - XDS Astana Team - 227 punti
  • 2. Velasco Simone - XDS Astana Team - 150
  • 3. Ulissi Diego - XDS Astana Team - 129
  • 4. Piganzoli Davide - Team Polti Visitmalta - 120
  • 5. Ciccone Giulio - Lidl–Trek - 98

Classifica individuale donne

  • 1. Longo Borghini - Elisa UAE Team ADQ - 184 punti
  • 2. Trinca Colonel Monica - Liv–Alula–Jayco - 91
  • 3. Balsamo - Elisa Lidl – Trek - 87
  • 4. Gasparrini Eleonora Camilla - UAE Team ADQ - 83
  • 5. Persico Silvia - UAE Team ADQ  - 51

