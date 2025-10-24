Ciclismo in lutto: è morto Kevin Bonaldo

Il 25enne della Sc Padovani Polo Cherry Bank era stato colpito da un malore lo scorso 21 settembre al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. La società: "In questo mese ha lottato con coraggio tra la vita e la morte"

E' morto questa mattina, dopo un mese nel quale ha lottato tra la vita e la morte all'Ospedale San Bortolo di Vicenza, Kevin Bonaldo, 25enne della Sc Padovani Polo Cherry Bank che era stato colpito da un malore lo scorso 21 settembre al termine della Piccola Sanremo di Sovizzo. L'annuncio della società sui social: "La Sc Padovani Polo Cherry Bank è affranta nell'annunciare che questa mattina, al termine di un mese in cui ha lottato con coraggio tra la vita e la morte, Kevin Bonaldo si è spento. La nostra società vuole manifestare la propria vicinanza alla famiglia di Kevin e a tutti i suoi cari".