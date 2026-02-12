Offerte Sky
il reportage

Una settimana da suiveur al Tour of Oman di ciclismo

Claudio Barbieri
ASO

Il Tour of Oman di ciclismo, una delle gare che preparano i campioni alla stagione di classiche e grandi giri, si è concluso mercoledì. Abbiamo vissuto per una settimana tra rocce e deserto all'interno della carovana, a contatto con organizzatori, giornalisti, corridori e tifosi. Ecco il racconto per Sky Sport Insider

