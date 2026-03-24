Fu erede e successore di Torriani, ma non chiamatelo Patron.

Ha attraversato le ultime età dell’oro del nostro ciclismo, ma anche i suoi anni più bui. In trent’anni, la sua direzione di corsa è stata all’insegna dell’innovazione coniugata alla tradizione, nel solco del suo mentore e maestro. Ma sempre con un profilo basso quanto deciso: i protagonisti dovevano essere solo i corridori…