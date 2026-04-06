Giro Paesi Baschi, a Seixas la crono inaugurale

Paul Seixas ha vinto la prima tappa, a cronometro, del Giro dei Paesi Baschi, 13,8 km sul circuito cittadino di Bilbao. Il giovanissimo asso francese ha superato il connazionale Vauquelin e il tedesco Grosschartner. Quarto Roglic, 48° l’azzurro Tiberi

Terza vittoria stagionale per Paul Seixas, il giovanissimo fenomeno francese sempre più a suo agio nei panni di rivelazione di questo inizio di 2026. Il ventenne della Decathlon CMA CGM Team ha vinto la cronometro inaugurale del Giro dei Paesi Baschi, un impegnativo circuito cittadino a Bilbao chiudendo in 17’09” i 13,8 km del percorso e diventa il più giovane corridore a vincere una tappa al Giro dei Paesi Baschi, con 19 anni e 194 giorni. Il primato apparteneva a Gino Bartali. Alle spalle di Seixas il connazionale Kevin Vauquelin (Ineos Grenadiers), secondo a 23″, terzo Felix Grosschartner (UEA Team Emirates XRG), a 27″.

Primos Roglic, favorito della vigilia ma non in gran giornata, ha limitato i danni chiudendo al 4° posto, ma deve riflettere sui 28 secondi presi dal giovanissimo francese, avversario da temere anche in ottica vittoria finale. Anche perché le altre stelle al via non hanno brillato granché: Florian Lipowitz ha chiuso a 33″ (sesto), Isaac Del Toro a 51″ (tredicesimo), Juan Ayuso a 1’16” (38esimo) e Antonio Tiberi a 1’24” (48esimo).

Martedì subito una prova del nove per Seixas con una delle tappe più dure, da Pamplona a Mendukilo per 164,1 km: quattro GPM, con il San Miguel de Aralar (9,5 km al 7,7%, max 14%) a meno di 20 km dal traguardo a fare la selezione decisiva.