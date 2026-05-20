Giro d'Italia, 12^ tappa: percorso e altimetria

C'è un po' di tutto in questa 12^ tappa, che porterà il Giro dalla Liguria al Piemonte. Dal mare alla Pianura Padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Due Gran Premi della Montagna in sequenza, all'uscita da Savona: il Colle Giovo (5,7 km e una pendenza media del 2,8%) e il Bric Berton (7,8 km al 4,9%). Con alcuni tratti da percorrere al contrario rispetto alla Milano-Sanremo, sulla via Aurelia. E un finale perfetto per una volata, con gli ultimi 3 chilometri piatti e praticamente rettilinei (ad eccezione di qualche rotatoria). Giornata di 'riposo' per la Maglia rosa Eulalio? Frazione di 175 km, con un dislivello di 2250 metri.