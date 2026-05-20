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Giro d'Italia, la 12^ tappa da Imperia a Novi Ligure: percorso e altimetria

Ciclismo

Dalla Liguria al Piemonte, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure dopo 175 km. Una tappa mossa, con due GPM di 3^categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti

IL RACCONTO DELL'11^TAPPAPERCORSO - PARTECIPANTI - CLASSIFICHE

C'è un po' di tutto in questa 12^ tappa, che porterà il Giro dalla Liguria al Piemonte. Dal mare alla Pianura Padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Due Gran Premi della Montagna in sequenza, all'uscita da Savona: il Colle Giovo (5,7 km e una pendenza media del 2,8%) e il Bric Berton (7,8 km al 4,9%). Con alcuni tratti da percorrere al contrario rispetto alla Milano-Sanremo, sulla via Aurelia. E un finale perfetto per una volata, con gli ultimi 3 chilometri piatti e praticamente rettilinei (ad eccezione di qualche rotatoria). Giornata di 'riposo' per la Maglia rosa Eulalio? Frazione di 175 km, con un dislivello di 2250 metri.

Giro d'Italia, 12^ tappa: percorso e altimetria

Gli orari della 12^ tappa

 

  • Partenza neutralizzata: 13.05
  • Partenza dal km 0: 13.15
  • Red Bull km*: 16.47-17.08
  • Arrivo: 17.03-17.26

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. 

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