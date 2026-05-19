Giro d'Italia, 11^ tappa: percorso e altimetria

È una tappa disegnata per i finisseur, ma in assenza di una fuga 'concreta' il finale è già scritto: perché l'ultimo chilometro - un rettilineo perfettamente piatto - sarebbe il terreno ideale per un arrivo in volata. Partenza da Porcari, rinomato centro internazionale della produzione di carta e cartone appoggiato sulla Piana di Lucca. E percorso via via sempre più movimentato, condito di saliscendi specialmente nello Spezzino, con vista privilegiata sulle Cinque Terre. All'altezza di Levanto, il momento chiave con un doppio GPM ligure: Passo del Termine (3^ categoria, 6,9 km al 5,1%) e Colle di Guatarola (2^ cat., 9,9 km e una pendenza media del 6,2%). Superata Sestri Levante, ancora due brevi - ma ripide - salite: Cogorno (4,6 km al 6,7%) e il terzo Gran Premio della Montagna di giornata, Colla dei Scioli (3^ cat., 5,7 km al 6,4% con punte del 15%). Traguardo a Chiavari dopo 195 km.