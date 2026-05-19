Giro d'Italia, 11^ tappa: percorso e altimetria

Giro d'Italia, 11^ tappa da Porcari a Chiavari: percorso e altimetriaCICLISMO
Perfetta per i finisseur, la tappa parte dalla toscana Porcari e si snoda in Liguria, attraversando le magnifiche Cinque Terre. Con due GPM molto impegnativi all'altezza di Levanto: Passo del Termine (di 3^ cat.) e Colle di Guatarola (2^). Arrivo a Chiavari dopo 195 km. Un'altra chance per Vingegaard di strappare la Maglia rosa a Eulalio?
È una tappa disegnata per i finisseur, ma in assenza di una fuga 'concreta' il finale è già scritto: perché l'ultimo chilometro - un rettilineo perfettamente piatto - sarebbe il terreno ideale per un arrivo in volata. Partenza da Porcari, rinomato centro internazionale della produzione di carta e cartone appoggiato sulla Piana di Lucca. E percorso via via sempre più movimentato, condito di saliscendi specialmente nello Spezzino, con vista privilegiata sulle Cinque Terre. All'altezza di Levanto, il momento chiave con un doppio GPM ligure: Passo del Termine (3^ categoria, 6,9 km al 5,1%) e Colle di Guatarola (2^ cat., 9,9 km e una pendenza media del 6,2%). Superata Sestri Levante, ancora due brevi - ma ripide - salite: Cogorno (4,6 km al 6,7%) e il terzo Gran Premio della Montagna di giornata, Colla dei Scioli (3^ cat., 5,7 km al 6,4% con punte del 15%). Traguardo a Chiavari dopo 195 km.
Gli orari dell'11^ tappa
- Partenza neutralizzata: 12.20
- Partenza dal km 0: 12.30
- Red Bull km*: 16.46-17.15
- Arrivo: 17.01-17.32
*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.