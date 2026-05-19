Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro d'Italia, 11^ tappa da Porcari a Chiavari: percorso e altimetria

CICLISMO

Perfetta per i finisseur, la tappa parte dalla toscana Porcari e si snoda in Liguria, attraversando le magnifiche Cinque Terre. Con due GPM molto impegnativi all'altezza di Levanto: Passo del Termine (di 3^ cat.) e Colle di Guatarola (2^). Arrivo a Chiavari dopo 195 km. Un'altra chance per Vingegaard di strappare la Maglia rosa a Eulalio?

IL RACCONTO DELLA 10^TAPPAPERCORSO - CLASSIFICHE

È una tappa disegnata per i finisseur, ma in assenza di una fuga 'concreta' il finale è già scritto: perché l'ultimo chilometro - un rettilineo perfettamente piatto - sarebbe il terreno ideale per un arrivo in volata. Partenza da Porcari, rinomato centro internazionale della produzione di carta e cartone appoggiato sulla Piana di Lucca. E percorso via via sempre più movimentato, condito di saliscendi specialmente nello Spezzino, con vista privilegiata sulle Cinque Terre. All'altezza di Levanto, il momento chiave con un doppio GPM ligure: Passo del Termine (3^ categoria, 6,9 km al 5,1%) e Colle di Guatarola (2^ cat., 9,9 km e una pendenza media del 6,2%). Superata Sestri Levante, ancora due brevi - ma ripide - salite: Cogorno (4,6 km al 6,7%) e il terzo Gran Premio della Montagna di giornata, Colla dei Scioli (3^ cat., 5,7 km al 6,4% con punte del 15%). Traguardo a Chiavari dopo 195 km.

Giro d'Italia, 11^ tappa: percorso e altimetria

Gli orari dell'11^ tappa

  • Partenza neutralizzata: 12.20
  • Partenza dal km 0: 12.30
  • Red Bull km*: 16.46-17.15
  • Arrivo: 17.01-17.32

 

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Giro, 10^ tappa LIVE: Ganna in testa alla crono!

live Ciclismo

Dopo il secondo giorno di riposo in questo Giro d'Italia, la corsa rosa riparte con la 10^ tappa,...

Oggi la 10^ tappa, la crono Viareggio-Massa

giro d'italia

Dopo il lunedì di riposo al Giro d'Italia, seguito alle fatiche della domenica con la 9^ tappa...

Tour 2028, partenza da Reims il 24 giugno

Ciclismo

Le Grand Depart del Tour de France torna a casa per la 115^ edizione, che si svolgerà nel 2028:...

Cipollini, nuova operazione al cuore: "Tutto bene"

Ciclismo

Con un video postato sui social, Mario Cipollini ha voluto rassicurare i suoi tifosi appena...

Vingegaard vince a Corno alle Scale, Eulalio rosa

giro d'italia

Jonas Vingegaard a Corno alle Scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la 9^ tappa...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS