È una tappa disegnata per i finisseur, ma in assenza di una fuga 'concreta' il finale è già scritto: perché l'ultimo chilometro - un rettilineo perfettamente piatto - sarebbe il terreno ideale per un arrivo in volata. Partenza da Porcari, rinomato centro internazionale della produzione di carta e cartone appoggiato sulla Piana di Lucca. E percorso via via sempre più movimentato, condito di saliscendi specialmente nello Spezzino, con vista privilegiata sulle Cinque Terre.