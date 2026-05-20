Perfetta per i finisseur, la tappa parte dalla toscana Porcari e si snoda in Liguria, attraversando le magnifiche Cinque Terre. Con due GPM molto impegnativi all'altezza di Levanto: Passo del Termine (di 3^ categoria) e Colle di Guatarola (2^cat.). Arrivo a Chiavari dopo 195 km. Un'altra chance per Vingegaard di strappare la Maglia rosa a Eulalio?
40" il vantaggio dei tre fuggitivi
140 km al traguardo
Ci provano in tre: c'è anche il 'solito' Bais
Con l'italiano del Team Polti VisitMalta ci sono pure Andreas Rikardsen Leknessund ('Uno-X Mobility) e Chris Harper (Pinarello-Q36.5)
Sospiro di sollievo per Ballerini: si è rialzato e sta provando a rientrare!
ll corridore dell'XDS Astana Team è arrivato lungo in curva, impattando sul marciapiede
Attenzione: brutta caduta per Davide Ballerini, rimasto dolorante a terra
Il Giro transita adesso da Pietrasanta, a casa di Giosuè Carducci
150 km all'arrivo di Chiavari
Gruppo allungatissimo: segno che la velocità è veramente alta
Terminata la discesa: manca ancora un vero progetto di fuga
160 km al traguardo
Allungo di Stuyven e Ballerini: come a Napoli! VIDEO
Ciccone continua a tirare tantissimo davanti
Ripresa la fuga sulla discesa di Camaiore
Scende a 12" il vantaggio degli attaccanti
Chi sono gli 11 fuggitivi
Sono Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jonas Rutsch (Lotto Intermarché), Iván García Cortina (Movistar Team), Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team), Davide Ballerini e Christian Scaroni (XDS Astana Team)
170 km all'arrivo
In gruppo sta tirando come un 'pazzo' Mikkel Bjerg
Diverse squadre sono rimaste fuori da questo attacco, compresa la UAE Team Emirates-XRG: si continua a spingere
Ciccone invita platealmente i suoi compagni di avventura a collaborare! VIDEO
Non decolla ancora l'azione dei battistrada: 30" sul gruppo
C'è anche Ciccone tra i fuggitivi: 35" il vantaggio sul gruppo Maglia rosa
180 km al traguardo
Si è formata una maxi-fuga: ci sono anche Ballerini e Scaroni
Ci prova anche Morgado (UAE)
190 km all'arrivo
Primo tentativo di fuga: scatta Narvaez!
Aspettiamoci grande bagarre fin dai primi chilometri: mezzo gruppo vorrà andare in fuga, ci aspetta quindi una prima ora a velocità elevatissime.
La presentazione della Porcari-Chiavari
Meteo
Splende il sole sulla Toscana, temperatura attuale di 22°C
Primo colpo di pedale: via al trasferimento!
L'altimetria dell'11 frazione
Il momento chiave
All'altezza di Levanto, un doppio GPM ligure: Passo del Termine (3^ categoria, 6,9 km al 5,1%) e Colle di Guatarola (2^ cat., 9,9 km e una pendenza media del 6,2%). Superata Sestri Levante, ancora due brevi - ma ripide - salite: Cogorno (4,6 km al 6,7%) e il terzo Gran Premio della Montagna di giornata, Colla dei Scioli (3^ cat., 5,7 km al 6,4% con punte del 15%). Traguardo a Chiavari dopo 195 km.
Il percorso della tappa di oggi
È una tappa disegnata per i finisseur, ma in assenza di una fuga 'concreta' il finale è già scritto: perché l'ultimo chilometro - un rettilineo perfettamente piatto - sarebbe il terreno ideale per un arrivo in volata. Partenza da Porcari, rinomato centro internazionale della produzione di carta e cartone appoggiato sulla Piana di Lucca. E percorso via via sempre più movimentato, condito di saliscendi specialmente nello Spezzino, con vista privilegiata sulle Cinque Terre.
Le tappe e i vincitori (finora)
Muri, una sola crono e il mito Pantani: tutte le tappe del Giro 2026Vai al contenuto
Maglia bianca: Eulaio miglior giovane
- 1) Afonso Eulalio - 39:40:34
- 2) Giulio Pellizzari +03:36
- 3) Markel Beloki +04:16
- 4) Mathys Rondel +04:45
- 5) Davide Piganzoli +05:27
Gli scalatori: Vingegaard in Maglia azzurra
- 1) Jonas Vingegaard - 111 punti
- 2) Diego Pablo Sevilla - 60 punti
- 3) Felix Gall - 48 punti
- 4) Einer Rubio - 22 punti
- 5) Igor Arrieta - 18 punti
La classifica a punti: Magnier in ciclamino
- 1) Paul Magnier - 130 punti
- 2) Jhonatan Narvaez - 86 punti
- 3) Jonathan Milan - 76 punti
- 4) Davide Ballerini - 70 punti
- 5) Manuele Tarozzi - 48 punti
La classifica generale
- 1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 39h40’34”
- 2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +27″
- 3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’57”
- 4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’24”
- 5. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2’48”
- 6. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’06”
- 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3’28”
- 8. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +3’34”
- 9. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’36”
- 10. Markel Beloki (EF Education-EasyPost) +4’16”
L'ordine d'arrivo della cronometro
- 1. Filippo Ganna (Netcompany INEOS) 45’53”
- 2. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’54”
- 3. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) +1’59”
- 4. Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +2’04”
- 5. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +2’16”
- 6. Max Walscheid (Lidl-Trek) +2’17”
- 7. Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Premier Tech) +2’29”
- 8. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG) +2’33”
- 9. Lorenzo Milesi (Movistar Team) +2’40”
- 10. Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) +2’42”
Eulalio in Rosa per 27"
Il portoghese conserva 27" su Vingegaard e 1'57" su Arensman. Più indietro Felix Gall, a 2'24", e Ben O'Connor, a 2'48". Completano la top 10 Jai Hindley, Michael Storer, Derek Gee, Giulio Pellizzari e Markel Beloki.
Curiosità
- 26ª vittoria di tappa al Giro per Netcompany Ineos, la prima con il nuovo sponsor e la prima da quella conquistata da Joshua Tarling a Tirana lo scorso anno.
- Una doppietta Ganna-Arensman si era già verificata nella cronometro di Lido di Camaiore alla Tirreno Adriatico. Lido di Camaiore faceva parte del percorso della tappa odierna.
- Secondo podio di tappa al Giro per Cavagna (3°), dopo il secondo posto dietro allo stesso vincitore, Ganna, nella cronometro di Milano del 2021.
- Paul Magnier ha raggiunto quota 10 Maglie Ciclamino, lo stesso numero ottenuto tra i velocisti da André Greipel.
40^ vittoria da professionista
- Super Pippo compare in ben 6 delle 10 cronometro più veloci della storia del Giro: Palermo 2020 (58,831 km/h), Torino 2021 (58,748 km/h), Massa 2026 (54,905 km/h), Milano 2020 (54,556 km/h), Milano 2021 (53,78 km/h), Desenzano del Garda 2024 (53,434 km/h).
- Dopo la 50ª vittoria da professionista di Jonas Vingegaard nella tappa 9, è il turno di Ganna di raggiungere un traguardo importante con la sua 40^ vittoria da professionista, la quarta stagionale; la precedente era stata alla Dwars door Vlaanderen il 1° aprile, unico successo non a cronometro tra le sue ultime sette vittorie.
I numeri di Super Pippo
- Settima vittoria a cronometro al Giro per Filippo, che eguaglia Eddy Merckx. Solo Francesco Moser ha vinto più cronometro al Giro: 12.
- Ottava vittoria di tappa al Giro: raggiunto Diego Ulissi come corridore più vincente nel gruppo di questa edizione.
- Con una media di 54,905 km/h, ha corso la quinta cronometro più veloce della storia del Giro. Il record resta quello di Rik Verbrugghe a Pescara nel 2001 con 58,874 km/h, ma su un percorso lungo appena 7,6 km. Tra le cronometro superiori ai 40 km, questa è la più veloce di sempre con ampio margine.
Il racconto della tappa di ieri: l'ottava meraviglia di Ganna
La 'locomotiva di Verbania' conferma il suo status di favorito dominando la Viareggio-Massa e raggiungendo quota otto successi al Giro, nella Tappa Bartali di questa edizione. Il due volte campione del mondo della specialità ha coperto i 42 km a 54.905 di media, precedendo i suoi principali avversari - Thymen Arensman e Remi Cavagna - rispettivamente di 1'54" e 1'59". Grazie a questa prova l'olandese della Netcompany Ineos risale fino al terzo posto della classifica generale, ancora guidata da Afonso Eulalio, bravo a difendersi su un terreno a lui poco favorevole.
Giro d'Italia, Ganna supersonico stravince la 10^ tappa a cronometro. Eulalio in rosa per 27 secondiVai al contenuto
Red Bull km: 16.46-17.15
Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. In quest'edizione sono stati collocati più vicini agli arrivi di tappa per amplificarne l'incidenza. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo.
Gli orari di oggi
- Partenza neutralizzata: 12.20
- Partenza dal km 0: 12.30
- Arrivo: 17.01-17.32
Giro d'Italia 2026: è il giorno dell'11^ tappa
Buongiorno dal Giro! Perfetta per i finisseur, la frazione parte dalla toscana Porcari e si snoda in Liguria, attraversando le magnifiche Cinque Terre. Con due GPM molto impegnativi all'altezza di Levanto: Passo del Termine (di 3^ cat.) e Colle di Guatarola (2^ cat.). Arrivo a Chiavari dopo 195 km. Un'altra chance per Vingegaard di strappare la Maglia rosa a Eulalio?