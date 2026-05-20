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Giro d'Italia a Milano: strade chiuse, percorso, orari e divieti del 24 maggio

Ciclismo

Il Giro torna a Milano dopo cinque anni: circuito cittadino da ripetere quattro volte e strade chiuse domenica 24 maggio (con divieti di sosta già da sabato 23). Tutto quello che c'è da sapere su percorso e viabilità

GIRO D'ITALIA LIVE: L'11^ TAPPA

La tappa numero 15 del Giro d'Italia 2026 vede il ritorno a Milano dopo cinque anni di assenza. Archiviate le prime fatiche sulle Alpi, la frazione in programma il 24 maggio parte da Voghera per finire in città, sede di arrivo di una frazione senza alcuna asperità e che vedrà una volata di gruppo al termine di un circuito cittadino da ripetere quattro volte. Lunghezza totale di tappa di 136 km. Ma qual è il percorso che farà il Giro dentro Milano? E quali saranno le strade chiuse al traffico?

Divieti quando e a che ora

Il percorso cittadino (come detto, da ripetere quattro volte) ha il suo ingresso in Viale Toscana; questa (e tante altre) saranno le strade su cui passeranno i ciclisti. Andando nel dettaglio di date e orari: è prevista una chiusura al traffico domenica 24 maggio dalle ore 11.30 e fino al termine della corsa ciclistica, prevista per le ore 18. Sarà in vigore un divieto di transito per tutti i veicoli lungo il percorso di gara e l'attraversamento delle relative intersezioni. Inoltre, lungo il percorso sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dal giorno prima, sabato 23 maggio, dalle 18, fino alle 18 di domenica 24 maggio.

Percorso e strade chiuse

  • Via Della Chiesa Rossa (tutta la carreggiata)
  • Via San Domenico Savio (tutta la carreggiata) fino a Piazza Abbiategrasso
  • Via Medeghino
  • Piazza Agrippa
  • Via Valla (tutta la carreggiata)
  • Via Lampedusa (tutta la carreggiata fino a Via Bazzi)
  • Viale Toscana (carreggiata bus - Atm tutta) ingresso Circuito
  • Viale Isonzo (carreggiata bus - Atm tutta) uscita dalla corsia bus
  • Piazzale Lodi
  • Viale Umbria
  • Viale Piceno Ingresso (carreggiata bus - Atm tutta)
  • Piazzale Dateo (carreggiata bus - Atm tutta)
  • Viale Dei Mille (carreggiata bus - Atm tutta)
  • Piazza Ascoli (carreggiata bus - Atm tutta)
  • Viale Abruzzi (carreggiata bus - Atm tutta) uscita in prossimità di Via Paisiello
  • Piazzale Loreto (contromano)
  • Corso Buenos Aires (tutta la carreggiata)
  • Piazza Oberdan (tutta la carreggiata)
  • Corso Venezia (tutta la carreggiata)
  • dopo Via Palestro portale di arrivo
  • Via San Damiano (tutta la carreggiata)
  • Via Visconti Di Modrone (tutta la carreggiata)
  • Via Mascagni (tutta la carreggiata)
  • Viale Bianca Maria
  • Piazza 5 Giornate
  • Viale Regina Margherita
  • Via Campi (tutta la carreggiata)
  • Via Spartaco (tutta la carreggiata)
  • Via Maestri Campionesi (tutta la carreggiata)
  • Viale Umbria
  • Piazzale Lodi
  • Viale Isonzo
  • Viale Toscana
  • Viale Tibaldi
  • Piazza Belfanti inversione a U
  • Viale Liguria
  • Viale Tibaldi
  • Viale Toscana ingresso nella carreggiata bus - Atm (tutta)

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