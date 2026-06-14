Giro Next Gen, Kasper Haugland vince la 1^ tappa e indossa la maglia rosa

Il norvegese della Decathlon CMA CGM Team vince la prima tappa del Giro Next Gen, da Reggio Calabria a Vibo Valentia di 168 km. Kasper Haugland, in fuga, ha resistito al ritorno del gruppo e ha trionfato per un solo secondo e così indossa la prima maglia rosa
Un solo secondo ma è bastato: Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM) ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen, da Reggio Calabria a Vibo Valentia di 168 km. Il norvegese dopo circa 40 km di corsa è andato in fuga con Håkon Eiksund Øksnes (Team Drali - Repsol) e Luca Fraticelli (Nazionale Italia). Dopo il Valico di Limina, Haugland è rimasto solo mantenendo un margine di circa un minuto e mezzo sui due ex compagni di fuga e arrivando ad avere un vantaggio oltre i 7 minuti sul gruppo. Nel finale la rimonta degli inseguitori, ma il norvegese ha resistito riuscendo a trionfare nella prima tappa per un solo secondo. Secondo nello sprint finale del gruppo l'azzurro Riccardo Fabbro, terzo Davide Donati. Ora Haugland indossa la maglia rosa e passa in testa anche alla classifica scalatori. Lunedì 15 giugno la seconda tappa, sempre in Calabria, da Tropea a Crotone di 154 km.
L'ordine d'arrivo della prima tappa:
- 1 HAUGLAND Kasper Decathlon CMA CGM Development Team 3:42:50
- 2 FABBRO Riccardo UC Trevigiani – Energiapura Marchiol 0:01
- 3 DONATI Davide Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 0:01
- 4 DELLE VEDOVE Alessio XDS Astana Development Team 0:01
- 5 ROGERS Cameron INEOS Grenadiers Racing Academy 0:01
- 6 MENGHINI Alessio Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 0:01
- 7 SPARFEL Aubin Decathlon CMA CGM Development Team 0:01
- 8 MAUSS Moritz UAE Team Emirates Gen Z 0:01
- 9 ARRIGHETTI Nicolò General Store – Essegibi – F.Lli Curia 0:01
- 10 LORELLO Riccardo S.C. Padovani Polo Cherry Bank 0:01