Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro Next Gen, Kasper Haugland vince la 1^ tappa e indossa la maglia rosa

Ciclismo

Il norvegese della Decathlon CMA CGM Team vince la prima tappa del Giro Next Gen, da Reggio Calabria a Vibo Valentia di 168 km. Kasper Haugland, in fuga, ha resistito al ritorno del gruppo e ha trionfato per un solo secondo e così indossa la prima maglia rosa

GIRO NEXT GEN, PERCORSO E VINCITORI DI TAPPA

Un solo secondo ma è bastato: Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM) ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen, da Reggio Calabria a Vibo Valentia di 168 km. Il norvegese dopo circa 40 km di corsa è andato in fuga con Håkon Eiksund Øksnes (Team Drali - Repsol) e Luca Fraticelli (Nazionale Italia). Dopo il Valico di Limina, Haugland è rimasto solo mantenendo un margine di circa un minuto e mezzo sui due ex compagni di fuga e arrivando ad avere un vantaggio oltre i 7 minuti sul gruppo. Nel finale la rimonta degli inseguitori, ma il norvegese ha resistito riuscendo a trionfare nella prima tappa per un solo secondo. Secondo nello sprint finale del gruppo l'azzurro Riccardo Fabbro, terzo Davide Donati. Ora Haugland indossa la maglia rosa e passa in testa anche alla classifica scalatori. Lunedì 15 giugno la seconda tappa, sempre in Calabria, da Tropea a Crotone di 154 km.

L'ordine d'arrivo della prima tappa: 

  • 1 HAUGLAND Kasper Decathlon CMA CGM Development Team 3:42:50
  • 2 FABBRO Riccardo UC Trevigiani – Energiapura Marchiol 0:01
  • 3 DONATI Davide Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 0:01
  • 4 DELLE VEDOVE Alessio XDS Astana Development Team 0:01
  • 5 ROGERS Cameron INEOS Grenadiers Racing Academy 0:01
  • 6 MENGHINI Alessio Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone 0:01
  • 7 SPARFEL Aubin Decathlon CMA CGM Development Team 0:01
  • 8 MAUSS Moritz UAE Team Emirates Gen Z 0:01
  • 9 ARRIGHETTI Nicolò General Store – Essegibi – F.Lli Curia 0:01
  • 10 LORELLO Riccardo S.C. Padovani Polo Cherry Bank 0:01

La classifica generale dopo la 1^ tappa: Haugland maglia rosa

  • 1- KASPER HAUGLAND - DECATHLON CGM CMA TEAM 3:42:37
  • 2- RICCARDO FABBRO -  UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL +0:08
  • 3- DAVIDE DONATI - RED BULL-BORA HANSGROHE +00:10
  • 4- HAKON EIKSUND OKSNES - TEAM DRALI-REPSOL +00:12
  • 5- ALESSIO DELLE VEDOVE - XDS ASTANA +00:14

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Tour Auvergne-Rhone Alpes, Seixas si ritira

Ciclismo

Il francese - caduto nel corso della settima tappa nella giornata di sabato - è stato costretto...

Tour Auvergne-Rhone Alpes, Del Toro vince 7^ tappa

Ciclismo

Il messicano vince la settima tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, precedendo - sul...

Tour Auvergne-Rhone Alpes, caduta per Seixas

Ciclismo

Il francese è caduto nel corso della settima tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, al termine...

Tour Auvergne-Rhone Alpes, Van Gils vince 6^ tappa

Ciclismo

Sul traguardo in salita di Crest-Voland il belga si impone davanti al danese Johannessen e...

Tour Auvergne-Rhone Alpes, van Aert si ritira

EX DELFINATO

Dopo aver vinto la quinta tappa regolando tutti allo sprint, il fuoriclasse belga ha annunciato...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS