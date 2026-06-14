Giro Next Gen, Kasper Haugland vince la 1^ tappa e indossa la maglia rosa

Il norvegese della Decathlon CMA CGM Team vince la prima tappa del Giro Next Gen, da Reggio Calabria a Vibo Valentia di 168 km. Kasper Haugland, in fuga, ha resistito al ritorno del gruppo e ha trionfato per un solo secondo e così indossa la prima maglia rosa

Un solo secondo ma è bastato: Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM) ha vinto la prima tappa del Giro Next Gen, da Reggio Calabria a Vibo Valentia di 168 km. Il norvegese dopo circa 40 km di corsa è andato in fuga con Håkon Eiksund Øksnes (Team Drali - Repsol) e Luca Fraticelli (Nazionale Italia). Dopo il Valico di Limina, Haugland è rimasto solo mantenendo un margine di circa un minuto e mezzo sui due ex compagni di fuga e arrivando ad avere un vantaggio oltre i 7 minuti sul gruppo. Nel finale la rimonta degli inseguitori, ma il norvegese ha resistito riuscendo a trionfare nella prima tappa per un solo secondo. Secondo nello sprint finale del gruppo l'azzurro Riccardo Fabbro, terzo Davide Donati. Ora Haugland indossa la maglia rosa e passa in testa anche alla classifica scalatori. Lunedì 15 giugno la seconda tappa, sempre in Calabria, da Tropea a Crotone di 154 km.