Giro Next Gen, Donati vince la 2^ tappa ed è la nuova maglia rosa

Davide Donati si è imposto nella 2^ tappa del Giro Next Gen, Tropea-Crotone di 154 km. Il corridore della Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies ha battuto allo sprint il belga Tailleu (Team Visma | Lease a Bike Development). Donati è anche la nuova maglia rosa. Tappa praticamente pianeggiante, con un solo GPM a 80 km dall'arrivo con il breve GPM di Marcellinara, unico rilievo di giornata per raggiungere Catanzaro Lido. La fuga di giornata, partita dopo una cinquantina di chilometri dal via dopo vari tentativi, ha visto tra i protagonisti Stefano Leali (Biesse-Carrera-Premac), Mees Vlot (Development Picnic PostNL), Johan Blanc (Groupama-FDJ United), Matteo Gialli, Leonardo Rossi (Italia), Tommaso Alunni (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) ed è stata ripresa dal gruppo a un paio di chilometri dal traguardo. Si arriva così all'attesa volata, dove a imporsi è Donati, che va di prepotenza e si prende la vittoria di tappa e la maglia rosa, strappandola al norvegese Kasper Haugland (stesso tempo, ma migliori piazzamenti per l'italiano). Martedì la terza frazione, Sibari - Villa d'Agri di Marsicovetere di 169 km.