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Giro Next Gen, Schoofs vince la 3^ tappa ed è la nuova maglia rosa

Ciclismo

Jasper Schoofs ha conquistato allo sprint la 3^ tappa del Giro Next Gen, 169 km da Sibari a Villa d'Agri di Marsicovetere. Il belga della Soudal Quick-Step Devo è anche la nuova maglia rosa, strappata a Donati. Finn è 32° in classifica generale a 13'' dal leader. Mercoledì la quarta frazione, Matera-Corato di 154 km

GIRO NEXT GEN, PERCORSO E VINCITORI DI TAPPA

Jasper Schoofs si è imposto nella 3^ tappa del Giro Next Gen, Sibari-Villa d'Agri di Marsicovetere di 169 km: il belga della della Soudal Quick-Step Devo è anche la nuova maglia rosa, strappata a Davide Donati. Tappa caratterizzata da una lunga fuga, partita già dopo una ventina di chilometri dal via, che ha visto protagonisti Matteo Vanhuffel (Development Picnic PostNL), Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo), Diego Casagrande (Tudor U23) e Simone Zanini (XDS Astana Devo). Azione decisa da parte del quartetto, che arriva ad avere un vantaggio di oltre 3': Casagrande perde contatto poco prima della salita di Viggiano (5,4 km al 5,5%). Restano in tre in testa alla gara, che resistono all'assalto del gruppo e si arriva allo sprint, dove Schoofs precede Zanini, prendendosi tappa e maglia rosa. Lorenzo Finn è 32° in classifica generale a 13'' dal leader. Mercoledì la quarta frazione, Matera-Corato di 154 km. 

L'ordine d'arrivo della 3^ tappa

  • 1 SCHOOFS Jasper  - Soudal Quick-Step Devo Team 4:10:47
  • 2 ZANINI Simone - XDS Astana Development Team st
  • 3 VANHUFFEL Matteo - Development Team Picnic PostNL st
  • 4 DIJKMAN Daan - UAE Team Emirates Gen Z st
  • 5 MELLANO Ludovico Maria - XDS Astana Development Team st

La classifica generale dopo la 3^ tappa: Schoofs in maglia rosa

  • 1 SCHOOFS Jasper in 11:03:33
  • 2 ZANINI Simone + 0:06
  • 3 VANHUFFEL Matteo +0:07
  • 4 VALJAVEC Erazem +0:13
  • 5 MARÍN Miguel Ángel +0:13

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