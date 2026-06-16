Jasper Schoofs ha conquistato allo sprint la 3^ tappa del Giro Next Gen, 169 km da Sibari a Villa d'Agri di Marsicovetere. Il belga della Soudal Quick-Step Devo è anche la nuova maglia rosa, strappata a Donati. Finn è 32° in classifica generale a 13'' dal leader. Mercoledì la quarta frazione, Matera-Corato di 154 km

Jasper Schoofs si è imposto nella 3^ tappa del Giro Next Gen, Sibari-Villa d'Agri di Marsicovetere di 169 km: il belga della della Soudal Quick-Step Devo è anche la nuova maglia rosa, strappata a Davide Donati. Tappa caratterizzata da una lunga fuga, partita già dopo una ventina di chilometri dal via, che ha visto protagonisti Matteo Vanhuffel (Development Picnic PostNL), Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo), Diego Casagrande (Tudor U23) e Simone Zanini (XDS Astana Devo). Azione decisa da parte del quartetto, che arriva ad avere un vantaggio di oltre 3': Casagrande perde contatto poco prima della salita di Viggiano (5,4 km al 5,5%). Restano in tre in testa alla gara, che resistono all'assalto del gruppo e si arriva allo sprint, dove Schoofs precede Zanini, prendendosi tappa e maglia rosa. Lorenzo Finn è 32° in classifica generale a 13'' dal leader. Mercoledì la quarta frazione, Matera-Corato di 154 km.