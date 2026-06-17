Matteo Fiorin si è imposto nella 4^ tappa del Giro Next Gen, 154 km da Matera a Corato. L'italiano della Solme - Olmo - Arvedi ha preceduto Nicolò Pizzi e Davide Donati. Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale, nonostante una caduta nel finale. Frazione bloccata per quasi 100 km, con il gruppo che tiene un'andatura impressionante (oltre 48 di media) e blocca ogni tentativo di fuga. Si staccano Matthew Dodd (Ineos Grenadiers Academy), Marco Martini (Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) e Jesper Stiansen (Tudor U23), con il britannico che a Castel del Monte (3,7 km al 4,7%) lascia lì tutti e prova l'azione solitaria. Il gruppo rientra proprio poco prima dei 5 km, in cui scatta la neutralizzazione per la classifica generale a causa dell'asfalto sdrucciolevole. A imporsi allo sprint è dunque Fiorin, che brucia Pizzi e Donati per un podio tutto italiano. Invariata la classifica generale, con Lorenzo Finn che si trova a 13'' dalla maglia rosa. Giovedì è in programma la quinta frazione, con partenza e arrivo a Bacoli dopo 139 km.