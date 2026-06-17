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Giro Next Gen, Fiorin vince la 4^ tappa, Schoofs in maglia rosa. La classifica

Ciclismo

Matteo Fiorin ha conquistato allo sprint la 4^ tappa del Giro Next Gen, 154 km da  Matera a Corato. Il belga Jasper Schoofs resta in maglia rosa. Giovedì la quinta frazione, con partenza e arrivo a Bacoli

GIRO NEXT GEN, PERCORSO E VINCITORI DI TAPPA

Matteo Fiorin si è imposto nella 4^ tappa del Giro Next Gen, 154 km da Matera a Corato. L'italiano della Solme - Olmo - Arvedi ha preceduto Nicolò Pizzi e Davide Donati. Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale, nonostante una caduta nel finale. Frazione bloccata per quasi 100 km, con il gruppo che tiene un'andatura impressionante (oltre 48 di media) e blocca ogni tentativo di fuga. Si staccano Matthew Dodd (Ineos Grenadiers Academy), Marco Martini (Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) e Jesper Stiansen (Tudor U23), con il britannico che a Castel del Monte (3,7 km al 4,7%) lascia lì tutti e prova l'azione solitaria. Il gruppo rientra proprio poco prima dei 5 km, in cui scatta la neutralizzazione per la classifica generale a causa dell'asfalto sdrucciolevole. A imporsi allo sprint è dunque Fiorin, che brucia Pizzi e Donati per un podio tutto italiano. Invariata la classifica generale, con Lorenzo Finn che si trova a 13'' dalla maglia rosa. Giovedì è in programma la quinta frazione, con partenza e arrivo a Bacoli dopo 139 km. 

L'ordine d'arrivo della 4^ tappa

  • 1 FIORIN Matteo - Solme - Olmo - Arvedi in 3:14:07
  • 2 PIZZI Nicolò - Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone st
  • 3 DONATI Davide - Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies st
  • 4 DUNWOODY Seth - Bahrain Victorious Development Team st
  • 5 ARRIGHETTI Nicolò - General Store - Essegibi - F.Lli Curia st

La classifica generale dopo la 4^ tappa: Schoofs in maglia rosa

  • 1 SCHOOFS Jasper in 11:03:33
  • 2 ZANINI Simone + 0:06
  • 3 VANHUFFEL Matteo +0:07
  • 4 VALJAVEC Erazem +0:13
  • 5 MARÍN Miguel Ángel +0:13

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