Giro Next Gen, Finn vince la 6^ tappa ed è la nuova maglia rosa

Uno splendido Lorenzo Finn si è imposto nella 6^ tappa del Giro Next Gen, 155 km da Velletri a Subiaco. L'arrivo in salita a Monte Livata sorride dunque al campione del mondo U23 azzurro, che con un'azione in solitaria negli ultimi km si prende anche la maglia rosa. Come previsto tappa molto movimentata fin dopo il chilometro zero, con tanti corridori che si muovono fin da subito. La maglia rosa Van Kerckhove va presto in difficoltà, anche a causa del ritmo infernale e del gran caldo. Si arriva ai -30 con questa situazione: Gustave Blanc (Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), Cristian Remelli (General Store-Essegibi-F.lli Curia), Álvaro García (NSN Development) e Pierre-Henry Basset (XDS Astana Development) in testa, dietro un gruppo di inseguitori guidato da Lorenzo Finn. Quando parte la salita verso il Monte Livata (pendenze oltre il 10%) scatta Ramirez. Finn sale al suo passo e ai -10 fa selezione di rivali, riprende i battistrada e va via: il campione del mondo della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies arriva così in solitaria sulla Cima Coppi e si prende anche la maglia rosa. Sabato la 7^ frazione Sulmona-Piana delle Mele, con un altro arrivo in salita che potrebbe nuovamente muovere la classifica generale.