Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro Next Gen: Lorenzo Mark Finn trionfa in rosa e vince anche l'ultima tappa a cronometro

giro next gen

Lorenzo Mark Finn si conferma la grande speranza del ciclismo italiano: il 19enne ligure vince il Giro Next Gen, interrompendo il lungo digiuno azzurro che durava dal 2011. L'azzurro conquista anche l'ultima tappa, la cronometro di 22,2 km da Villa Sant'Angelo a L'Aquila

TUTTE LE TAPPE E I VINCITORI

Dopo il tappone appenninico di venerdì da Velletri a Subiaco-Monte Livata, Lorenzo Finn vince anche la cronometro finale, 22.2 chilometri da Villa Sant'Angelo a L'Aquila, e fa suo il Giro Next Gen. Il ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni (da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Girobio). "È da novembre che era il mio obiettivo della stagione - ha detto il corridore della Red Bull Bora hansgrohe -. Devo ringraziare il mio allenatore e la squadra, è pazzesco: guardando questa gara da junior l'ho sognata tante volte...". Nella crono finale Finn aumenta ancora il distacco sui suoi avversari, vincendo la tappa con 16 secondi sull'irlandese Adam Rafferty e 32 secondi sul belga Matisse Van Kerckhove. Il 19enne ligure si conferma la grande speranza del ciclismo italiano.

La classifica dell'8^ tappa: 

  • 1 FINN Lorenzo Mark 29.03
  • 2 RAFFERTY Adam +0.16 
  • 3 VAN KERCKHOVE Matisse +0.32 
  • 4 SPARFEL Aubin +0.46
  • 5 RAMÍREZ Mateo +0.54
  • 6 HAUGLAND Kasper +0.57
  • 7 MILESI Nicolas +0.58
  • 8 SCHOOFS Jasper +1.02
  • 9 VIEZZI Stefano +1.09
  • 10 CUBILLAS Javier +1.11

La classifica finale del Giro Next Gen 2026: 

  • 1) FINN Lorenzo Mark RBC 25:53:43 
  • 2) RAMÍREZ Mateo UAZ +2:10
  • 3) BRAVO Henrique SQD +2:35
  • 4) SPARFEL Aubin DCD +3:16 
  • 5) ARSAC Rémi DCD +3:43 
  • 6) ROWE Elliot VLD +3:55 
  • 7) RAFFERTY Adam HBG +4:31
  • 8) VANHUFFEL Matteo DPP +4:35 
  • 9) BOCK Max RBC +4:43
  • 10) CUBILLAS Javier MOY +4:48

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Finn trionfa in rosa: suo il Giro Next Gen 2026

giro next gen

Lorenzo Mark Finn si conferma la grande speranza del ciclismo italiano: il 19enne ligure vince il...

5^ tappa, dominio Reusser: suo il Giro di Svizzera

Ciclismo

Marlen Reusser domina l'ultima tappa del Giro di Svizzera Women, a Villars sur Ollon, tappa...

Giro Svizzera, crono: Pogacar beffa vdP per 4/100

Ciclismo

Tadej Pogačar si prende anche la 4ª tappa del Giro di Svizzera, una cronometro individuale di...

A Sparfel la 7^ tappa, Finn ipoteca la Maglia rosa

giro next gen

Il francese Aubin Sparfel (Decathlon) vince la 7ª tappa del Giro d’Italia NextGen (Sulmona-Piana...

Reusser, crono e maglia: Longo Borghini a 10''

giro svizzera

Nella quarta tappa ad Aarburg, 23 km a cronometro, trionfa la campionessa iridata di...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS