Dopo il tappone appenninico di venerdì da Velletri a Subiaco-Monte Livata, Lorenzo Finn vince anche la cronometro finale, 22.2 chilometri da Villa Sant'Angelo a L'Aquila, e fa suo il Giro Next Gen. Il ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni (da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Girobio). "È da novembre che era il mio obiettivo della stagione - ha detto il corridore della Red Bull Bora hansgrohe -. Devo ringraziare il mio allenatore e la squadra, è pazzesco: guardando questa gara da junior l'ho sognata tante volte...". Nella crono finale Finn aumenta ancora il distacco sui suoi avversari, vincendo la tappa con 16 secondi sull'irlandese Adam Rafferty e 32 secondi sul belga Matisse Van Kerckhove. Il 19enne ligure si conferma la grande speranza del ciclismo italiano.