Giro Next Gen: Lorenzo Mark Finn trionfa in rosa e vince anche l'ultima tappa a cronometrogiro next gen
Lorenzo Mark Finn si conferma la grande speranza del ciclismo italiano: il 19enne ligure vince il Giro Next Gen, interrompendo il lungo digiuno azzurro che durava dal 2011. L'azzurro conquista anche l'ultima tappa, la cronometro di 22,2 km da Villa Sant'Angelo a L'Aquila
Dopo il tappone appenninico di venerdì da Velletri a Subiaco-Monte Livata, Lorenzo Finn vince anche la cronometro finale, 22.2 chilometri da Villa Sant'Angelo a L'Aquila, e fa suo il Giro Next Gen. Il ligure è il primo italiano a trionfare nella corsa negli ultimi 15 anni (da Mattia Cattaneo nel 2011, quando si chiamava ancora Girobio). "È da novembre che era il mio obiettivo della stagione - ha detto il corridore della Red Bull Bora hansgrohe -. Devo ringraziare il mio allenatore e la squadra, è pazzesco: guardando questa gara da junior l'ho sognata tante volte...". Nella crono finale Finn aumenta ancora il distacco sui suoi avversari, vincendo la tappa con 16 secondi sull'irlandese Adam Rafferty e 32 secondi sul belga Matisse Van Kerckhove. Il 19enne ligure si conferma la grande speranza del ciclismo italiano.
La classifica dell'8^ tappa:
- 1 FINN Lorenzo Mark 29.03
- 2 RAFFERTY Adam +0.16
- 3 VAN KERCKHOVE Matisse +0.32
- 4 SPARFEL Aubin +0.46
- 5 RAMÍREZ Mateo +0.54
- 6 HAUGLAND Kasper +0.57
- 7 MILESI Nicolas +0.58
- 8 SCHOOFS Jasper +1.02
- 9 VIEZZI Stefano +1.09
- 10 CUBILLAS Javier +1.11
La classifica finale del Giro Next Gen 2026:
- 1) FINN Lorenzo Mark RBC 25:53:43
- 2) RAMÍREZ Mateo UAZ +2:10
- 3) BRAVO Henrique SQD +2:35
- 4) SPARFEL Aubin DCD +3:16
- 5) ARSAC Rémi DCD +3:43
- 6) ROWE Elliot VLD +3:55
- 7) RAFFERTY Adam HBG +4:31
- 8) VANHUFFEL Matteo DPP +4:35
- 9) BOCK Max RBC +4:43
- 10) CUBILLAS Javier MOY +4:48