Filippo Ganna ancora una volta imprendibile: l'azzurro stravince la prova a cronometro e conquista il suo settimo titolo italiano, il quinto consecutivo. Semplicemente annientata la concorrenza nei 40 km da Vicoforte a Barolo: Luca Giaimi, secondo, arriva a 2'06", medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. Sesto Lorenzo Mark Finn a 3'22''
Filippo resta Top Ganna: l'azzurro, con una prova di schiacciante superiorità, conquista il suo settimo titolo italiano a cronometro, il quinto consecutivo. Ganna domina la cronometro valida per la maglia tricolore di specialità, semplicemente volando nei 40km da Vicoforte a Barolo. Tempo finale di 47'39", volando a 50,3 km orari di media, nonostante il percorso ondulato e non certamente piatto. Argento per Luca Giaimi, a ben 2'06'' di ritardo, bronzo per Mattia Cattaneo che chiude la prova con 2'36'' di distacco. Sesto posto per la giovane promessa del ciclismo italiano, Lorenzo Mark Finn, che chiude a 3'22'' da Ganna. Brutta caduta in discesa invece per Edoardo Affini, da quanto si apprende portato via in ambulanza: uno degli uomini di fiducia di Vingegaard nella Visma | Lease a Bike è quindi a rischio per il Tour.
L'ordine d'arrivo, la top 10:
- 1) Filippo Ganna - 47: 39:58 - media 50.36 km/h
- 2) Luca Giaimi - +2'06''
- 3) Mattia Cattaneo - +2'36''
- 4) Filippo Baroncini - +2'40''
- 5) Matteo Sobrero - + 2'57''
- 6) Lorenzo Mark Finn - +3'22''
- 7) Mattia Gaffuri - +3'27''
- 8) Jacopo Mosca - +4'15''
- 9) Alessandro Romele - +4'34''
- 10) Mirco Maestri - +5:03 -