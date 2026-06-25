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Campionati italiani ciclismo 2026, Ganna vince la cronometro: 7° titolo, quinto di fila

Ciclismo

Filippo Ganna ancora una volta imprendibile: l'azzurro stravince la prova a cronometro e conquista il suo settimo titolo italiano, il quinto consecutivo. Semplicemente annientata la concorrenza nei 40 km da Vicoforte a Barolo: Luca Giaimi, secondo, arriva a 2'06", medaglia di bronzo per Mattia Cattaneo. Sesto Lorenzo Mark Finn a 3'22''

BRUTTA CADUTA PER AFFINI: LE NEWS

Filippo resta Top Ganna: l'azzurro, con una prova di schiacciante superiorità, conquista il suo settimo titolo italiano a cronometro, il quinto consecutivo. Ganna domina la cronometro valida per la maglia tricolore di specialità, semplicemente volando nei 40km da Vicoforte a Barolo.  Tempo finale di 47'39", volando a 50,3 km orari di media, nonostante il percorso ondulato e non certamente piatto. Argento per Luca Giaimi, a ben 2'06'' di ritardo, bronzo per Mattia Cattaneo che chiude la prova con 2'36'' di distacco. Sesto posto per la giovane promessa del ciclismo italiano, Lorenzo Mark Finn, che chiude a 3'22'' da Ganna. Brutta caduta in discesa invece per Edoardo Affini, da quanto si apprende portato via in ambulanza: uno degli uomini di fiducia di Vingegaard nella Visma | Lease a Bike è quindi a rischio per il Tour.

L'ordine d'arrivo, la top 10: 

  • 1) Filippo Ganna - 47: 39:58 - media 50.36 km/h
  • 2) Luca Giaimi - +2'06''
  • 3) Mattia Cattaneo - +2'36'' 
  • 4) Filippo Baroncini - +2'40'' 
  • 5) Matteo Sobrero - + 2'57'' 
  • 6) Lorenzo Mark Finn - +3'22'' 
  • 7) Mattia Gaffuri - +3'27''
  • 8) Jacopo Mosca - +4'15'' 
  • 9) Alessandro Romele - +4'34'' 
  • 10) Mirco Maestri - +5:03 - 

 

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