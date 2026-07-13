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Tour de France, auto della stampa contro transenne all’arrivo a Ussel: 8 feriti

Ciclismo

Grave incidente sul traguardo della tappa del Tour de France a Ussel. Un’auto della stampa è finita contro le transenne ferendo 8 persone. La Procura di Tulle ha aperto un’inchiesta

TOUR DE FRANCE: COSI' LA 9^ TAPPA -  CLASSIFICHE

Otto persone sono rimaste ferite domenica in un incidente avvenuto poco prima dell’arrivo della tappa del Tour de France a Ussel, nella Francia centrale. Il veicolo che accompagnava alcuni giornalisti dell’Equipe si è schiantato contro le barriere, ferendo otto spettatori. Secondo quanto ha ricostruito l’AFP, l’autista si sarebbe sentito male a meno di 500 metri dal traguardo perdendo il controllo del mezzo. Una delle persone sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. In ogni caso la Procura di Tulle ha aperto un’inchiesta per accertare circostanze e dinamica dell’incidente.

La nona tappa del Tour, accorciata di 30km a causa dell’ondata di calore, è stata vinta dall’olandese Mathieu Van der Poel. 

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