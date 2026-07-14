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la storia

Togliatti, Bartali e l'estate del 1948

Tommaso Liguori

Il 14 luglio 1948 l'attentato a Palmiro Togliatti fece precipitare l'Italia in una gravissima crisi politica e sociale. In un intreccio tra politica e sport, le vittorie di Gino Bartali al Tour de France contribuirono ad allentare le tensioni

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