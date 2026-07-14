Tour de France, la presentazione dell'11^ tappa

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Tour de France, l'11^ tappa da Vichy a Nevers: percorso e altimetria

Ciclismo

Dopo le fatiche di martedì, una giornata di 'relax' per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo (dopo 161,3 km) a Nevers, nel nord della Francia. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar

IL RACCONTO DELLA 10^ TAPPA - CLASSIFICHE

"Chi deciderà di tentare la fuga è avvertito: su questo tipo di terreno le probabilità non giocano a loro favore". Parola di Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France. In effetti, le chance per un'impresa da raccontare ai nipotini sembrano assai poche, a guardare l'altimetria di questa 11^ tappa in partenza da Vichy, patria della cosmesi. Appena 1.400 m di dislivello positivo e due morbide salite in programma, entrambe di quarta categoria: la rampa di Billonnière (lunga 1 km con una pendenza media del 5,8%) e quella di Billy-Chevannes (1,4 km al 5%). I restanti 40 dei complessivi 161,3 km saranno di pura strategia per accaparrarsi i migliori 'slot' sulla Rue de l'Amiral Jacquinot, il rettilineo finale che decreterà il vincitore di giornata a Nevers. Un velocista di professione, a quanto pare. Anche se al Tour la fuga è sempre dietro l'angolo. 

L'altimetria dell'11^ tappa

Tour, l'altimetria dell'11^ tappa

Gli orari

Orario della partenza neutralizzata: 13.50

Orario di partenza dal km 0: 14.05

Orario di arrivo: tra le 17:31 e le 17.50

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