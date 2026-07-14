Tour de France, la presentazione dell'11^ tappa

"Chi deciderà di tentare la fuga è avvertito: su questo tipo di terreno le probabilità non giocano a loro favore". Parola di Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France. In effetti, le chance per un'impresa da raccontare ai nipotini sembrano assai poche, a guardare l'altimetria di questa 11^ tappa in partenza da Vichy, patria della cosmesi. Appena 1.400 m di dislivello positivo e due morbide salite in programma, entrambe di quarta categoria: la rampa di Billonnière (lunga 1 km con una pendenza media del 5,8%) e quella di Billy-Chevannes (1,4 km al 5%). I restanti 40 dei complessivi 161,3 km saranno di pura strategia per accaparrarsi i migliori 'slot' sulla Rue de l'Amiral Jacquinot, il rettilineo finale che decreterà il vincitore di giornata a Nevers. Un velocista di professione, a quanto pare. Anche se al Tour la fuga è sempre dietro l'angolo.