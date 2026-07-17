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Pogacar: "Il Principe di Monaco dice che sarò alla Vuelta? Ci sono alte possibilità"

Ciclismo

Tadej Pogacar ha risposto con una battuta al Principe Alberto di Monaco che, in visita al Tour de France, ha dichiarato che lo sloveno sarà con ogni probabilità ai nastri di partenza della Vuelta 2026, al via proprio nel Principato: "Beh, se lo ha detto il Principe, allora ci sono buone possibilità", ha detto la maglia gialla. La Vuelta è l'unico Grande Giro che ancora manca nella bacheca di Pogacar. E chissà che non possa andare a a caccia alla Tripla Corona già quest'anno...

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