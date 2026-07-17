Tour de France, la presentazione della 14^ tappa

Tappa che si preannuncia durissima, con tre GPM di prima categoria sul Massiccio dei Vosgi. Partenza da Mulhouse e arrivo dopo 155 km a Le Markstein-Fellering, con l'inedita ascesa finale sul Col du Haag
Si torna scalare le montagne dopo una giornata più impegnativa del previsto per i big. La prima fatica già al principio di questa 14^ tappa in partenza da Mulhouse, rappresentata dal Grand Ballon (GPM di 1^categoria, 21,5 km con una pendenza media del 4,8%). Poi il primo dei due passaggi da Le Markstein-Fellering, meta conclusiva dell'avventura sul Massiccio dei Vosgi. Un anello di 111,4 km che prevederà il Col du Page (2^ cat., 9,8 km al 4,7% ), il Ballon d’Alsace (1^ cat., 8,9 km al 6,9%) e l'inedita ascesa finale sul Col du Haag (1ª categoria, 11,2 km al 7,3%), che lancerà il gruppo verso il traguardo. Una tappa che sembra disegnata per il 'colpo di grazia' di Tadej Pogacar a questo Tour.
L'altimetria della 14^tappa
Gli orari
- Partenza neutralizzata: 13.10
- Partenza dal km 0: 13.30
- Arrivo: tra le 17.24 e le 17.52