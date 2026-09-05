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Vuelta, la 15^ tappa da Palma del Rio a Cordoba: percorso e altimetria

Ciclismo

Domenica 6 settembre la 15^ tappa della Vuelta con partenza da Palma del Rio e arrivo a Cordoba. Frazione ridotta a 110,2 chilometri a causa delle elevate temperature: partenza effettiva alle 15. Si riparte con Mas in maglia rossa davanti a Gall e Roglic

La Vuelta riparte con una 15^ tappa profondamente modificata a causa delle elevate temperature previste. Il percorso da Palma del Rio a Cordoba è stato ridotto da 189,7 a 110,2 chilometri, con la partenza neutralizzata fissata alle 14:50 e quella effettiva alle 15. La tappa cambierà rispetto al programma originario dal chilometro 52: i corridori imboccheranno la CO-3402 in direzione Santa Maria de Trassierra, evitando il lungo passaggio verso Villaviciosa de Cordoba. Da lì la corsa si dirigerà verso Cordoba per il gran finale.

Altimetria

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