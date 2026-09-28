"Non è soltanto la soddisfazione della corsa, voglio pensare a quello che ho passato negli ultimi due anni". Michael Matthews ha conquistato ai Mondiali di Montreal una inattesa e insperata medaglia d'argento alle spalle del sorprendente McNulty e davanti a tutti i grandi favoriti, primo fra tutti quel Van der Poel che si è dovuto accontentare del 3° posto. "Al traguardo mi sono messo le mani nei capelli, incredulo per quello che era appena successo - ha spiegato il 36enne australiano, tre tappe vinte al Giro d'Italia, quattro al Tour de France e tre alla Vuelta, ma anche un finale di carriera segnato da gravissimi infortuni -. Probabilmente era l’ultima chance per diventare Campione del Mondo, ho sentimenti contrastanti, ma allo stesso tempo devo essere orgoglioso di come mi sono ripreso. Ho dimostrato a tutti di essere ancora tra i migliori, anche dopo tutto quello che mi è successo, mi sembra una vittoria".