Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia, Ciccone: "Meritavamo di più ai Mondiali di ciclismo di Montreal"

italia

Italia quarta nel medagliere ai Mondiali di Montreal, anche se resta l'amaro in bocca per il 9° posto di Giulio Ciccone nella gara regina. "Peccato per il risultato, meritavamo di più", le parole dell'abruzzese. Il CT Amadio: "Un risultato che brucia, ma i nostri hanno corso benissimo"

IL RACCONTO DELLA GARA - ALBO D'ORO

L'Italia del ciclismo chiude l'edizione dei Mondiali di Montreal con 5 medaglie: un oro, tre argenti e un bronzo, un risultato nettamente superiore a quello delle recenti edizioni. Nel medagliere la squadra azzurra chiude al quarto posto: con cinque podi complessivi è però al vertice per numero totale di medaglie insieme alla Spagna e al Belgio. Quello che è mancato, ancora una volta, è stato però l'acuto nella gara regina, quella elite maschile in cui il migliore al traguardo è stato un ottimo Giulio Ciccone, 9° e in lizza fino all'ultimo per un posto sul podio. 

Ciccone: "Mi dispiace, per un momento ci ho creduto"

"Mi dispiace, meritavamo di più. Nel finale si sono rimescolate le carte e comunque ci siamo trovati con gente come Van der Poel, Pedersen e Simmons, che aveva tutto l’interesse a chiudere. Anche in salita ho provato la mia mossa con Pidcock: le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, perché si intravedeva McNulty davanti ed eravamo, mi sembra, a quindici-venti secondi. Dietro si era aperto un buco e con Pidcock avevamo entrambi interesse ad andare a tutta. Poi però da dietro hanno chiuso e mi dispiace vedere il risultato".

Approfondimento

McNulty incredulo: "I miracoli a volte accadono"

 

CT Amadio: "Il 9° posto ci brucia, ma sono contento"

"È stata una gara iniziata da lontanissimo, subito con i big protagonisti, da Van der Poel a Van Aert, fino ai nostri atleti, che sono stati bravissimi per come hanno corso. Hanno fatto quello che avevamo stabilito nella riunione. Bravo Ciccone, ci ha provato e ha corso per il podio fino a sette chilometri dall’arrivo. Il nono posto di Giulio è comunque importante, perché ottenuto confrontandosi con i migliori al mondo. Hanno fatto una bellissima corsa anche Piganzoli e Scaroni, così come Bettiol, che ha acceso la miccia del Mondiale come volevamo. Brucia un po’ il nono posto, meritavamo sicuramente qualcosa di più, però complessivamente sono contento". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Sorpresa mondiale, McNulty nuova maglia iridata!

ciclismo

Un Mondiale pazzesco a Montreal con un finale a sorpresa: a vincere è l'americano Brandon...

Pogacar mostra la cicatrice dopo operazione. FOTO

Ciclismo

Tadej Pogacar non perde il sorriso e torna ad allenarsi in strada dopo il grave infortunio...

Longo Borghini: "Provato a vincere da campionessa"

Ciclismo

Le parole dell'azzurra dopo il terzo posto al Mondiale di Montreal, vinto dall'olandese...

Mondiali, bronzo Longo Borghini. Vince Vollering

Ciclismo

Nella gara femminile elite dei mondiali di ciclismo terzo posto per l'azzurra Elisa Longo...

Pogacar torna ad allenarsi in strada: il video

Ciclismo

Dopo la caduta all'ottava tappa alla Vuelta, con la frattura della clavicola e l'operazione,...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS