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McNulty dopo la vittoria ai Mondiali di ciclismo: "I miracoli a volte accadono"

il campione

Brandon McNulty, primo americano dopo 33 anni a conquistare il titolo iridato nella prova in linea, non ha nascosto il suo stupore dopo il trionfo ai Mondiali di Montreal: "Serviva un miracolo e un miracolo è accaduto. Pogacar? Sarà divertente correre per lui l'anno prossimo con la maglia arcobaleno..."

IL RACCONTO DELLA GARA - ALBO D'ORO

Brandon McNulty è diventato il primo corridore americano a conquistare il Mondiale, 33 anni dopo Lance Armstrong. Il 28enne 'strappa' la maglia al suo capitano della UAE Emirates, quel Tadej Pogacar assente dopo la tremenda caduta alla Vuelta. McNulty non era certo nella lista dei favoriti, ma con un'azione da manuale negli ultimi 30 km ha beffato il gruppo dei migliori, a partire da Evenepoel e van der Poel. Una vittoria inattesa a Montreal per lo statunitense, che a fine gara non si è certo nascosto. 

"Pogacar? Sarà divertente correre per lui con la maglia arcobaleno..."

"Fino agli ultimi 800 metri non ci credevo, ero troppo stanco. Sapevo che qualcosa poteva succedere, ma ci voleva un miracolo e credo che un miracolo sia accaduto. Pogacar? Alla fine dei conti, resta comunque il miglior corridore del mondo. Sarà divertente indossare la maglia arcobaleno e correre per lui...". 

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