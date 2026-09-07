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Vuelta, la 16^ tappa da Cortegana a La Rabida-Palos de la Frontera: percorso e altimetria

Ciclismo

Martedì 8 settembre la 16^ tappa della Vuelta con partenza da La Cortegana e arrivo a Palos de la Frontera. Frazione di 186 chilometri che dovrebbe essere preda dei velocisti. Si parte alle 13.05 con Mas in maglia rossa davanti a Gall e Roglic

CLASSIFICHE - PERCORSO

Dopo il secondo e ultimo lunedì di riposo, la Vuelta apre la terza settimana con la 16^ tappa, una delle più facili in programma. Si parte da Cortegana e, dopo 186 km, l'arrivo nel monastero di Santa Maria de la Rabida a Palos de la Frontera dovrebbe essere preda dei velocisti. Il percorso presenta salite brevi e ravvicinate, senza passi di montagna, e lo sprint intermedio a Villarrasa al chilometro 114,5. Si parte alle ore 13.05 con Enric Mas in maglia rossa davanti a Felix Gall e Primoz Roglic.

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