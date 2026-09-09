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Vuelta, la 18^ tappa da El Puerto de S.Maria a Jerez: percorso e altimetria

Ciclismo

Giovedì 10 settembre la 18^ tappa della Vuelta con partenza da El Puerto de Santa Maria e arrivo a Jerez de la Frontera. 32 chilometri pianeggianti, lungo i quali bisognerà spingere per non perdere terreno. Gli specialisti sono chiamati allo scoperto, in una giornata che può determinare distacchi significativi. Mas difende la maglia rossa davanti a Gall e Roglic

LE CLASSIFICHE

Giovedì 10 settembre la 18^ tappa della Vuelta con partenza da El Puerto de Santa Maria e arrivo a Jerez de la Frontera. 32 chilometri pianeggianti, lungo i quali bisognerà spingere per non perdere terreno. Gli specialisti sono chiamati allo scoperto, in una giornata che può determinare distacchi significativi. Mas difende la maglia rossa davanti a Gall e Roglic.

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