Giro d'Abruzzo, Burckel cade per una borraccia calciata nel gruppo da spettatore. VIDEO

Incredibile quanto accaduto nel corso della prima tappa del Giro d'Abruzzo. Una borraccia calciata da uno spettatore è finita in mezzo al gruppo che stava transitando in quel momento. Ad avere la peggio è stato corridore della EF Peyton Burckel, che si è distratto finendo a terra. Fortunatamente per lui nessuna grave conseguenza. Guarda il VIDEO

Un episodio ha turbato la prima tappa del Giro d'Abruzzo, 155 km da Cupello a Casalincontrada. Nel corso della frazione, una borraccia (lanciata da un corridore verso il bordo della strada) è stata calciata da uno spettatore all'interno del gruppo che stava sopraggiungendo. Ad avere la peggio è stato il corridore della EF Peyton Burckel, che si è distratto per quanto successo ed è caduto sull'asfalto. Fortunatamente l'americano, dopo qualche secondo di stordimento, ha ripreso la corsa regolarmente, chiudendo all'86° posto a quasi 4' dal vincitore Alessandro Fancellu.