Giro d'Abruzzo, Burckel cade per una borraccia calciata nel gruppo da spettatore. VIDEO

Giro d'Abruzzo, Burckel cade per una borraccia calciata nel gruppo da spettatore. VIDEOgiro abruzzo
Incredibile quanto accaduto nel corso della prima tappa del Giro d'Abruzzo. Una borraccia calciata da uno spettatore è finita in mezzo al gruppo che stava transitando in quel momento. Ad avere la peggio è stato corridore della EF Peyton Burckel, che si è distratto finendo a terra. Fortunatamente per lui nessuna grave conseguenza. Guarda il VIDEO
Un episodio ha turbato la prima tappa del Giro d'Abruzzo, 155 km da Cupello a Casalincontrada. Nel corso della frazione, una borraccia (lanciata da un corridore verso il bordo della strada) è stata calciata da uno spettatore all'interno del gruppo che stava sopraggiungendo. Ad avere la peggio è stato il corridore della EF Peyton Burckel, che si è distratto per quanto successo ed è caduto sull'asfalto. Fortunatamente l'americano, dopo qualche secondo di stordimento, ha ripreso la corsa regolarmente, chiudendo all'86° posto a quasi 4' dal vincitore Alessandro Fancellu.