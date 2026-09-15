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Giro d'Abruzzo, a Fancellu la 1^ tappa. Risultati e Classifica

Ciclismo

Parla italiano la prima tappa del Giro di Abruzzo, 155 km da Cupello a Casalincontrada. Vittoria di Alessandro Fancellu, che si è imposto con una bella azione nel finale in solitaria, precedendo il francese Rondel e Diego Ulissi

Alessandro Fancellu conquista la 1^ tappa del Giro d'Abruzzo. Il corridore italiano del team MBH Bank CSB Telecom Fort si è imposto con un'azione in solitaria nel finale della frazione, Cupello-Casalincontrada di 155 km, portando a casa così il suo secondo successo di questo 2026. Sul podio di giornata Mathys Rondel della Tudor Pro Cycling e Diego Ulissi della  XDS Astana Team. Fancellu è anche il nuovo leader della classifica generale. Mercoledì è in programma la seconda frazione, la Popoli Terme-Caramanico Terme di 143 chilometri. 

 

L'ordine d'arrivo della 1^ tappa

  • 1 Fancellu Alessandro (MBH Bank CSB Telecom Fort) in 03:46:43
  • 2 Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) +2''
  • 3 Ulissi Diego (XDS Astana Development Team) s.t
  • 4 Vauquelin Kévin (Netcompany INEOS) s.t
  • 5 Garibbo Nicolò (Team UKYO) s.t.

La classifica generale

  • 1 Fancellu Alessandro (MBH Bank CSB Telecom Fort) in 03:46:43
  • 2 Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) +6''
  • 3 Ulissi Diego (XDS Astana Development Team) +8''

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