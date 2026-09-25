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Mondiali juniores donne, Rossignoli d'argento, vince la spagnola Neira

Ciclismo

Matilde Rossignoli chiude al secondo posto la prova su strada juniores femminile e vince l'argento ai mondiali di ciclismo a Montreal. Splendida prova dell'azzurra, che solo nel finale cede alla spagnola Neira in un arrivo in volata ristretta a 3. Bronzo alla svizzera Grossmann

Splendido argento per Matilde Rossignoli nella prova juniores in linea al mondiale di ciclismo di Montreal. L'azzurra, perfetta tatticamente nel finale di una prova serratissima, è riuscita a trovare spazio nella fuga decisiva, insieme alla spagnola Neira e alla svizzera Grossmann. Nella volata a tre, è stata proprio la spagnola Neira a prevalere, davanti a Rossignoli, che ha chiuso in lacrime dopo il tragurardo, e Grossmann. Per la Spagna ancora un trionfo a livello junior, per l'Italia il terzo argento di questo mondiale canadese. 

Ordine d'arrivo

  • 1 Alejandra NEIRA (Spagna) in 2:21:00
  • 2 Matilde ROSSIGNOLI (Italia) s.t.
  • 3 Anja GROSSMANN (Svizzera) s.t.
  • 4 Maria OKRUCIŃSKA (Polonia) a 0:04
  • 5 Mirthe MONS (Paesi Bassi) a 0:05
  • 6 Edda BIEBERLE (Germania) a 0:42
  • 7 Thaïs POIRIER (Francia) s.t.
  • 8 Amandine JAKOB (Francia) s.t.
  • 9 Justine BAUD (Germania) s.t.
  • 10 Sophia WELLMEIER (Usa) s.t.

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