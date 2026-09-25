Matilde Rossignoli chiude al secondo posto la prova su strada juniores femminile e vince l'argento ai mondiali di ciclismo a Montreal. Splendida prova dell'azzurra, che solo nel finale cede alla spagnola Neira in un arrivo in volata ristretta a 3. Bronzo alla svizzera Grossmann
Splendido argento per Matilde Rossignoli nella prova juniores in linea al mondiale di ciclismo di Montreal. L'azzurra, perfetta tatticamente nel finale di una prova serratissima, è riuscita a trovare spazio nella fuga decisiva, insieme alla spagnola Neira e alla svizzera Grossmann. Nella volata a tre, è stata proprio la spagnola Neira a prevalere, davanti a Rossignoli, che ha chiuso in lacrime dopo il tragurardo, e Grossmann. Per la Spagna ancora un trionfo a livello junior, per l'Italia il terzo argento di questo mondiale canadese.
Ordine d'arrivo
- 1 Alejandra NEIRA (Spagna) in 2:21:00
- 2 Matilde ROSSIGNOLI (Italia) s.t.
- 3 Anja GROSSMANN (Svizzera) s.t.
- 4 Maria OKRUCIŃSKA (Polonia) a 0:04
- 5 Mirthe MONS (Paesi Bassi) a 0:05
- 6 Edda BIEBERLE (Germania) a 0:42
- 7 Thaïs POIRIER (Francia) s.t.
- 8 Amandine JAKOB (Francia) s.t.
- 9 Justine BAUD (Germania) s.t.
- 10 Sophia WELLMEIER (Usa) s.t.