Splendido argento per Matilde Rossignoli nella prova juniores in linea al mondiale di ciclismo di Montreal. L'azzurra, perfetta tatticamente nel finale di una prova serratissima, è riuscita a trovare spazio nella fuga decisiva, insieme alla spagnola Neira e alla svizzera Grossmann. Nella volata a tre, è stata proprio la spagnola Neira a prevalere, davanti a Rossignoli, che ha chiuso in lacrime dopo il tragurardo, e Grossmann. Per la Spagna ancora un trionfo a livello junior, per l'Italia il terzo argento di questo mondiale canadese.