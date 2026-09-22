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Mondiali ciclismo 2026, oggi la crono junior femminile: oro Okrucinska, Rossignoli 8^

Ciclismo

La polacca Maria Okrucinska domina la prova a cronometro juniores femminile e vince l'oro a Montreal, argento per la belga Yana Decruyenaere, bronzo per la britannica Aalia Clay. Ottavo posto per Matilde Rossignoli, Maria Acuti diciassettesima

MONDIALI CICLISMO: PERCORSI E VINCITORI - ITALIA ORO NELLA STAFFETTA

Si chiude la giornata ai Mondiali di ciclismo a Montreal in Canada con la cronometro juniores femminile. Una prova dominata dalla polacca Maria Okrucińska che si prende la maglia iridata, sul percorso di 10,7 km, trionfando con il tempo di 15:17.51 e un vantaggio di 12''25 sulla belga Decruyenaere, argento, e +24.51 sulla britannica Clay, bronzo. Due le azzurre in gara: Matilde Rossignoli chiude in top 10 all'ottavo posto con un distacco di 41''96, Maria Acuti finisce 17^ a 1'07''27.

L'ordine d'arrivo: 

  • 1 Maria OKRUCIŃSKA Poland 15:17.51
  • 2 Yana DECRUYENAERE Belgium +0:12.25
  • 3 Aalia CLAY Great Britain +0:24.51
  • 4 Anja GROSSMANN Switzerland +0:24.58
  • 5 Laura FIVÉ Belgium +0:35.72
  • 6 Klara DWORATZEK Germany +0:39.26
  • 7 Lily EDWARDS United States +0:41.87
  • 8 Matilde ROSSIGNOLI Italy +0:41.96
  • 9 Alejandra NEIRA Spain +0:45.80
  • 10 Gabby MCHUGH Great Britain +0:48.61

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