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Mondiali ciclismo, Chladonova vince prova in linea Under 23 femminile

Ciclismo

La slovacca conquista la medaglia d'oro battendo in una volata a due la canadese Holmgren. Bronzo per la belga Moors, che regola allo sprint Winter e Appleton. Indietro le azzurre: Ciabocco la migliore con il 14° posto

Nella prova in linea U23 femminile del Mondiale di ciclismo in Canada vittoria della slovacca Viktoria Chladonova, che migliora l'argento conquistato nell'edizione 2025. Seconda la padrona di casa, Isabella Holmgren, sconfitta nella volata a due finale. Terza la belga Fleur Moors, che ha regolato allo sprint la svizzera Winter e l'australiana Appleton. Indietro le azzurreGiada Silo si stacca in seguito a una foratura e una caduta, mentre Eleonora Ciabocco termina al 14° posto dopo una gara difficile, con un problema meccanico a rendere difficile la sua gara.

Ordine d'arrivo

1 Viktória Chladoňová — Slovacchia — 3:49:10
2 Isabella Holmgren — Canada — s.t.
3 Fleur Moors — Belgio — +0:33
4 Mara Winter — Svizzera — +0:33
5 Talia Appleton — Australia — +0:33
6 Katherine Sarkisov — Belgio — +0:39
7 Lore De Schepper — Stati Uniti — +1:10
8 Sidney Swierenga — Canada — +1:16
9 Justyna Czapla — Germania — +1:16
10 Mackenzie Coupland — Australia — +1:46

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