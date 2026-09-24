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Noval fa il bis, dopo la crono vince anche la prova in linea juniores

Ciclismo

Lo spagnolo Noval ha vinto la prova in linea juniores al mondiale di Montreal, bissando così il successo a cronometro. Noval è andato in fuga a 25 km dalla conclusione, senza lasciare scampo agli avversari. Sul podio anche il francese Defrance e lo svedese Wandel. Settimo e migliore degli italiani Fedrizzi

MONDIALE DONNE JR, VINCE CHLADONOVA 

Lo spagnolo Benjamín Noval concede il bis al mondiale juniores. Dopo il successo a cronometro, Noval a Montreal ha vinto la maglia iridata anche nella prova in linea, staccando il gruppo a 2 giri dalla conclusione del circuito finale, quando mancavano poco meno di 25 km al traguardo. Una prova di forza cui non hanno saputo rispondere i rivali, compresi gli azzurri Fedrizzi (poi 7°) e Pezzi Rosola (che ha chiuso al 10° posto), capaci di reagire solo nel finale. Sul podio, insieme a Noval, anche il francese Defrance e lo svedese Wandel

Ordine d'arrivo

  • 1 Benjamín Noval (Spagna)  3:23:35
  • 2 Simon Defrance (Francia) +0:42
  • 3 Elias Wändel (Svezia) +2:12
  • 4 Owen Kings (Germania) +2:12
  • 5 Michael Hettegger (Austria) +2:12
  • 6 Gal Stare (Slovenia) +2:17
  • 7 Brandon Fedrizzi (Italia) +2:26
  • 8 Enzo Hincapie (Stati Uniti) +2:26
  • 9 Patrik Pezzo Rosola (Italia) +2:26
  • 10 Sander Willems (Belgio) +2:26

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