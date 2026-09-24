Lo spagnolo Noval ha vinto la prova in linea juniores al mondiale di Montreal, bissando così il successo a cronometro. Noval è andato in fuga a 25 km dalla conclusione, senza lasciare scampo agli avversari. Sul podio anche il francese Defrance e lo svedese Wandel. Settimo e migliore degli italiani Fedrizzi

Lo spagnolo Benjamín Noval concede il bis al mondiale juniores. Dopo il successo a cronometro, Noval a Montreal ha vinto la maglia iridata anche nella prova in linea, staccando il gruppo a 2 giri dalla conclusione del circuito finale, quando mancavano poco meno di 25 km al traguardo. Una prova di forza cui non hanno saputo rispondere i rivali, compresi gli azzurri Fedrizzi (poi 7°) e Pezzi Rosola (che ha chiuso al 10° posto), capaci di reagire solo nel finale. Sul podio, insieme a Noval, anche il francese Defrance e lo svedese Wandel.