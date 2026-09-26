Vladimír Kovacik, massaggiatore 28enne della squadra slovacca, sarà al via della prova elite maschile a Montreal ai mondiali di ciclismo. La sua ultima gara risale a nove anni fa. Soluzione necessaria per ovviare alle assenze di Matthias Schwarzbacher, Martin Svrcek e Lukas Kubis. Assenze che avevano lasciato la nazionale senza corridori al via. La Slovacchia è costretta a partecipare alla gara iridata per non perdere punti nel ranking per nazioni Uci in vista dei prossimi appuntamenti iridati e soprattutto delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. "Quei punti equivalgono alla vittoria in una gara a tappe del WorldTour, cosa che per noi è fuori portata" ha spiegato il commissario tecnico Jakub Vanco. "Non potevamo rinunciare. Vladimir si è messo a disposizione, la sua sarà una presenza formale ma permetterà alla maglia della nazionale slovacca di essere in corsa". La Slovacchia ha vinto un oro a Montreal nella gara Under 23 femminile con Viktoria Chladonova.