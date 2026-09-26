La Slovacchia costretta a schierare il massaggiatore Vladimir Kovacik nella prova su strada maschile ai mondiali di ciclismo, per evitare di perdere punti dopo le assenze di tre corridori che non avrebbero consentito di avere nemmeno un atleta al via della gara
Vladimír Kovacik, massaggiatore 28enne della squadra slovacca, sarà al via della prova elite maschile a Montreal ai mondiali di ciclismo. La sua ultima gara risale a nove anni fa. Soluzione necessaria per ovviare alle assenze di Matthias Schwarzbacher, Martin Svrcek e Lukas Kubis. Assenze che avevano lasciato la nazionale senza corridori al via. La Slovacchia è costretta a partecipare alla gara iridata per non perdere punti nel ranking per nazioni Uci in vista dei prossimi appuntamenti iridati e soprattutto delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. "Quei punti equivalgono alla vittoria in una gara a tappe del WorldTour, cosa che per noi è fuori portata" ha spiegato il commissario tecnico Jakub Vanco. "Non potevamo rinunciare. Vladimir si è messo a disposizione, la sua sarà una presenza formale ma permetterà alla maglia della nazionale slovacca di essere in corsa". La Slovacchia ha vinto un oro a Montreal nella gara Under 23 femminile con Viktoria Chladonova.