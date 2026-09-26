Nazionali col lutto in memoria del piccolo Nicolò

Gli atleti delle nazionali maschile e femminile di ciclismo correranno con il lutto al braccio le prove élite di sabato 26 e domenica 27 ai mondiali di Montreal. La proposta della Federciclismo ha avuto l'ok dalla Uci. Il gesto vuole onorare la memoria dI Nicolò, il bimbo di 7 anni di Torino travolto martedì sulle strade della sua città mentre, in bicicletta, stava andando a scuola. Insieme a Nicolò saranno ricordate tutte le persone che hanno perso la vita pedalando in strada

MONDIALI DI CICLISMO, I PERCORSI