Ora è ufficiale: Tadej Pogacar non sarà al via dei Campionati europei che si svolgeranno domenica prossima, il 4 ottobre, sulle strade di Lubiana. Il fuoriclasse sloveno, tornato a provare la bicicletta qualche giorno fa, a un mese dalla caduta alla Vuelta con le fratture a una clavicola e una vertebra cervicale, aveva ipotizzato un ritorno che avrebbe avuto del clamoroso. Il suo team, Uae-Xrg, lo ha però fermato per motivi di sicurezza. Pogacar tornerà a correre nel 2027

Tadej Pogacar deve rinunciare al sogno di correre domenica prossima, 4 ottobre, i Campionati europei di ciclismo, a casa sua. Il forfait del fuoriclasse sloveno per la gara di Lubiana, che era stato anticipato nei giorni scorsi dal direttore tecnico del suo team Uae, Gianetti, è stato confermato dalle convocazioni ufficiali della Nazionale slovena. Insieme a capitan Primoz Roglic, al via domenica ci saranno anche Tratnik, Novak, Mohoric, Glivar, Mezgec, Govekar e Omrzel.

Rientro nel 2027

Nel fine settimana scorso, Pogacar aveva riassaggiato il sapore della bicicletta su strada, a un mese dall'infortunio alla Vuelta e all'intervento per ridurre le fratture a clavicola e a una vertebra cervicale. Quei primi km gli avevano aperto la speranza di essere in gara agli Europei sloveni. Una prospettiva su cui è sceso il "no" del suo team: "Bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi. È troppo rischioso, la salute viene prima di tutto". A questo punto per Pogacar il rientro slitta, definitivamente, al 2027.