Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Super Mondiale di ciclismo 2031 in Trentino, Pogacar: "Voglio esserci". VIDEO

festival sport

Lo sloveno è comparso a sorpresa in collegamento al Festival dello Sport durante la presentazione del Super Mondiale di ciclismo: "Dopo l'infortunio sto migliorando di giorno in giorno - ha raccontato -. Non vedo l’ora di essere lì nel 2031 in questo Super Mondiale e poter gareggiare nel meraviglioso Trentino. Farò del mio meglio se mi sarà data l’opportunità”

PRESENTATO IL SUPER MONDIALE DEL 2031 IN TRENTINO

In occasione della presentazione ufficiale del Super Mondiale di ciclismo che si svolgerà in Trentino nel 2031, avvenuta al Festival dello Sport a Trento, è intervenuto a sorpresa Tadej Pogacar. Lo sloveno, reduce dall'intervento per ridurre le fratture a clavicola e a una vertebra cervicale dopo l’infortunio subito alla Vuelta e che lo costringerà al rientro solo nel 2027, ha parlato del suo momento attuale e della voglia di esserci – da protagonista – nella competizione tra cinque anni. Ecco le sue dichiarazioni:

Come stai?
“Sto bene, grazie. Sto migliorando di giorno in giorno dalla caduta, sono tornato ad andare in bicicletta e sto passando delle belle giornate in Slovenia”
 

Hai ricevuto anche una telefonata da Brandon McNulty? Quanto sei stato contento della sua vittoria a Montreal?
“Sì, ovviamente. Nella finale sicuramente stavo facendo il tifo per Brandon, quando ho visto poi che ha vinto ero incredulo, veramente felice per lui. Poi ci siamo sentiti il giorno dopo ed è stato un momento davvero speciale”
 

Oltre a Tadej c’è anche la sua compagna, Urska Zigart, anche lei una grande campionessa. Vi capita di allenarvi insieme? E chi è il capitano in quel caso?
“Andiamo quasi tutti giorni insieme in bicicletta, ovviamente abbiamo degli allenamenti diversi. Negli ultimi giorni sicuramente mi sta battendo, sulle salite e sulle discese sono io che seguo lei, ma ci divertiamo insieme in bici”
 

Nel 2031 avrai 33 anni. Ci sarai?
“Spero di esserci, il mio sogno è di riprendermi. Non sto ringiovanendo, pertanto ci saranno tanti concorrenti per questo Mondiale, magari alcuni non li conosco nemmeno adesso. Sarà difficile, ma non importa, io non vedo l’ora di essere lì nel 2031 in questo Super Mondiale e poter gareggiare nel meraviglioso Trentino. Farò del mio meglio se mi sarà data l’opportunità”.

ciclismo

Amaro Pogacar: niente Europeo in casa

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Amaro Pogacar: niente Europeo in casa

FORFAIT

Ora è ufficiale: Tadej Pogacar non sarà al via dei Campionati europei che si svolgeranno domenica...

Gianetti: "Troppo rischioso Pogacar all'Europeo"

Ciclismo

Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di...

Pogacar incorona McNulty: "Il re di Montreal"

mondiali

La maglia arcobaleno resta in casa UAE Emirates: a Montreal a vincere è a sorpresa lo...

Ciccone: "Peccato, meritavamo di più ai Mondiali"

italia

Italia quarta nel medagliere ai Mondiali di Montreal, anche se resta l'amaro in bocca per il 9°...

McNulty incredulo: "I miracoli a volte accadono"

il campione

Brandon McNulty, primo americano dopo 33 anni a conquistare il titolo iridato nella prova in...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS