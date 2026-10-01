Lo sloveno è comparso a sorpresa in collegamento al Festival dello Sport durante la presentazione del Super Mondiale di ciclismo: "Dopo l'infortunio sto migliorando di giorno in giorno - ha raccontato -. Non vedo l’ora di essere lì nel 2031 in questo Super Mondiale e poter gareggiare nel meraviglioso Trentino. Farò del mio meglio se mi sarà data l’opportunità”

In occasione della presentazione ufficiale del Super Mondiale di ciclismo che si svolgerà in Trentino nel 2031, avvenuta al Festival dello Sport a Trento, è intervenuto a sorpresa Tadej Pogacar . Lo sloveno, reduce dall'intervento per ridurre le fratture a clavicola e a una vertebra cervicale dopo l’infortunio subito alla Vuelta e che lo costringerà al rientro solo nel 2027, ha parlato del suo momento attuale e della voglia di esserci – da protagonista – nella competizione tra cinque anni. Ecco le sue dichiarazioni:

Come stai?

“Sto bene, grazie. Sto migliorando di giorno in giorno dalla caduta, sono tornato ad andare in bicicletta e sto passando delle belle giornate in Slovenia”



Hai ricevuto anche una telefonata da Brandon McNulty? Quanto sei stato contento della sua vittoria a Montreal?

“Sì, ovviamente. Nella finale sicuramente stavo facendo il tifo per Brandon, quando ho visto poi che ha vinto ero incredulo, veramente felice per lui. Poi ci siamo sentiti il giorno dopo ed è stato un momento davvero speciale”



Oltre a Tadej c’è anche la sua compagna, Urska Zigart, anche lei una grande campionessa. Vi capita di allenarvi insieme? E chi è il capitano in quel caso?

“Andiamo quasi tutti giorni insieme in bicicletta, ovviamente abbiamo degli allenamenti diversi. Negli ultimi giorni sicuramente mi sta battendo, sulle salite e sulle discese sono io che seguo lei, ma ci divertiamo insieme in bici”



Nel 2031 avrai 33 anni. Ci sarai?

“Spero di esserci, il mio sogno è di riprendermi. Non sto ringiovanendo, pertanto ci saranno tanti concorrenti per questo Mondiale, magari alcuni non li conosco nemmeno adesso. Sarà difficile, ma non importa, io non vedo l’ora di essere lì nel 2031 in questo Super Mondiale e poter gareggiare nel meraviglioso Trentino. Farò del mio meglio se mi sarà data l’opportunità”.