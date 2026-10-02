Mara Winter si è aggiudicata la gara in linea femminile U23, agli Europei di ciclismo in corso in Slovenia. La svizzera ha battuto allo sprint l'olandese Nienke Vinke e la slovacca Viktoria Chladonova. Due italiane in top ten: Eleonora Ciabocco settima e Giada Silo nona
E' di Mara Winter il primo oro assegnato agli Europei di ciclismo in Slovenia. La svizzera classe 2006 ha sconfitto in uno sprint a tre l'olandese Nienke Vinke (medaglia d'argento) e la slovacca Viktoria Chladonova (medaglia di bronzo). Quarta posizione - con un distacco di 4 secondi - l'olandese Megan Arens. Poi con 24 secondi di ritardo un gruppetto che comprendeva anche le italiane Eleonora Ciabocco (settima) e Giada Silo (nona).
Ordine d'arrivo
- 1-Mara Winter (SUI) 2:26.48
- 2-Nienke Vinke (NED) s.t
- 3-Viktoria Chladonova (SVK) s.t.
- 4-Megan Arens (NED) +0:04
- 5-Justyna Czapla (GER) +0:24
- 6-Rosita Reijnhout (NED) +0:24
- 7-Eleonora Ciabocco (ITA) +0:24
- 8-Paula Ostiz (ESP) +0:24
- 9-Giada Silo (ITA) +0:24
- 10-Tess Moerman (BEL) +0:24