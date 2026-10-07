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l'intervista

Il ciclismo come strumento di emancipazione: la storia di Fariba e di Road to Equality

Emiliano Tomasini
Account Instagram Road to Equality

Dalla fuga dall’Afghanistan all’argento ai Giochi Asiatici: Alessandra Cappellotto racconta a Sky Sport Insider la storia di Fariba Hashimi e il lavoro di Road to Equality, l’associazione nata per aiutare le ragazze che praticano ciclismo in Paesi emergenti o in difficoltà. "Lo sport può diventare uno strumento di emancipazione"

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