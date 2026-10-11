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Parigi-Tours, vince Hagenes con un gran colpo nel finale

Ciclismo

Il corridore della Visma | Lease a Bike trionfa nella classica di ottobre con un colpo da finisseur ai -1400 metri dall'arrivo. Secondo Stuyven, Laporte vince la volatina per il terzo posto

La Parigi-Tours 2026 parla norvegese: a vincere infatti è Per Strand Hagenes. Il corridore della Visma | Lease a Bike si è ritrovato in un gruppetto di una decina di corridori negli ultimi chilometri. A meno di un km dal traguardo l'attacco di Skuijns e il contrattacco decisivo di Hagenes che è riuscito a mantenere un paio di secondi di margine sui compagni di azione, trionfando quindi nell'edizione 2026 della classica francese. Secondo Stuyven che non è riuscito a riacciuffare il norvegese, Laporte invece vince la volatina per il terzo posto

L'ordine d'arrivo: 

  • 1 HAGENES Per Strand Team Visma | Lease a Bike 04:31:46
  • 2 STUYVEN Jasper Soudal Quick-Step
  • 3 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike
  • 4 GRISEL Matys Lotto Intermarché
  • 5 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility
  • 6 LAPEIRA Paul Decathlon CMA CGM Team
  • 7 GRUEL Thibaud Groupama – FDJ United
  • 8 ASKEY Lewis NSN Cycling Team
  • 9 SÉNÉCHAL Florian Alpecin – Premier Tech
  • 10 SKUJIŅŠ Toms Lidl – Trek

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