La Parigi-Tours 2026 parla norvegese: a vincere infatti è Per Strand Hagenes. Il corridore della Visma | Lease a Bike si è ritrovato in un gruppetto di una decina di corridori negli ultimi chilometri. A meno di un km dal traguardo l'attacco di Skuijns e il contrattacco decisivo di Hagenes che è riuscito a mantenere un paio di secondi di margine sui compagni di azione, trionfando quindi nell'edizione 2026 della classica francese. Secondo Stuyven che non è riuscito a riacciuffare il norvegese, Laporte invece vince la volatina per il terzo posto