Il corridore della Visma | Lease a Bike trionfa nella classica di ottobre con un colpo da finisseur ai -1400 metri dall'arrivo. Secondo Stuyven, Laporte vince la volatina per il terzo posto
La Parigi-Tours 2026 parla norvegese: a vincere infatti è Per Strand Hagenes. Il corridore della Visma | Lease a Bike si è ritrovato in un gruppetto di una decina di corridori negli ultimi chilometri. A meno di un km dal traguardo l'attacco di Skuijns e il contrattacco decisivo di Hagenes che è riuscito a mantenere un paio di secondi di margine sui compagni di azione, trionfando quindi nell'edizione 2026 della classica francese. Secondo Stuyven che non è riuscito a riacciuffare il norvegese, Laporte invece vince la volatina per il terzo posto
L'ordine d'arrivo:
- 1 HAGENES Per Strand Team Visma | Lease a Bike 04:31:46
- 2 STUYVEN Jasper Soudal Quick-Step
- 3 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike
- 4 GRISEL Matys Lotto Intermarché
- 5 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility
- 6 LAPEIRA Paul Decathlon CMA CGM Team
- 7 GRUEL Thibaud Groupama – FDJ United
- 8 ASKEY Lewis NSN Cycling Team
- 9 SÉNÉCHAL Florian Alpecin – Premier Tech
- 10 SKUJIŅŠ Toms Lidl – Trek