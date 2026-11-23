Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano alcune delle più grandi leggende del ciclismo in occasione di un evento promosso dall'UCI. Il Pontefice ha ricordato il passaggio del Giro d'Italia nella Città del Vaticano nel 2025 sottolineando il valore di uno sport che va oltre la competizione: "Il ciclismo è uno degli sport più popolari e amati nel mondo". E ancora: "Le vittorie, ma anche le sconfitte, le gioie e le delusioni che avete affrontato esprimono i valori e le sfide dalle quali è costituita l'esistenza umana. Il ciclismo può dunque essere inteso come metafora di quella 'vita in abbondanza', tipica di ogni autentica esperienza sportiva". Leone XIV si è poi soffermato sulla dimensione spirituale del ciclismo che "non si separa dalla fatica fisica, ma la nobilita", ricordando anche la Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti. Infine, un pensiero alle vittime degli incidenti stradali: "Tra loro ci sono atleti e amatori, donne e uomini che scelgono la bicicletta per recarsi nei luoghi di lavoro e di studio: li ricordiamo nella preghiera".