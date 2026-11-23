Papa Leone XIV incontra le leggende del ciclismo: da Merckx a Nibali, i campioni presentiCiclismo
Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano alcuni dei più grandi campioni della storia del ciclismo in occasione di un evento promosso dall'UCI. Da Eddy Merckx a Bernard Hinault passando per Miguel Induráin, Vincenzo Nibali e Mark Cavendish. Il Pontefice ha sottolineato il valore umano e spirituale della bicicletta: "Il ciclismo può essere inteso come metafora di quella 'vita in abbondanza', tipica di ogni autentica esperienza sportiva"
Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano alcune delle più grandi leggende del ciclismo in occasione di un evento promosso dall'UCI. Il Pontefice ha ricordato il passaggio del Giro d'Italia nella Città del Vaticano nel 2025 sottolineando il valore di uno sport che va oltre la competizione: "Il ciclismo è uno degli sport più popolari e amati nel mondo". E ancora: "Le vittorie, ma anche le sconfitte, le gioie e le delusioni che avete affrontato esprimono i valori e le sfide dalle quali è costituita l'esistenza umana. Il ciclismo può dunque essere inteso come metafora di quella 'vita in abbondanza', tipica di ogni autentica esperienza sportiva". Leone XIV si è poi soffermato sulla dimensione spirituale del ciclismo che "non si separa dalla fatica fisica, ma la nobilita", ricordando anche la Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti. Infine, un pensiero alle vittime degli incidenti stradali: "Tra loro ci sono atleti e amatori, donne e uomini che scelgono la bicicletta per recarsi nei luoghi di lavoro e di studio: li ricordiamo nella preghiera".
Da Nibali a Seixas: tutti i presenti
Tantissimi i campioni presenti, a partire da Eddy Merckx, che aveva già incontrato Paolo VI nel 1974, quando il Giro d'Italia partì proprio dal Vaticano. Con lui anche Bernard Hinault e Miguel Induráin, entrambi vincitori di cinque Tour de France, oltre a Chris Froome, Greg LeMond, Vincenzo Nibali, Mark Cavendish, Francesco Moser e il giovane Paul Seixas. Spazio anche alle grandi protagoniste del ciclismo femminile, con Jeannie Longo, Annemiek van Vleuten e Demi Vollering tra le presenti.