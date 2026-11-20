Ufficializzato il nome della mascotte dei Mondiali di ciclismo che si terranno nel 2027 in Alta Savoia: si chiamerà Yauti. Il nome è stato scelto da una votazione online e ricorda il termine con cui viene definita la regione in dialetto savoiardo

E' una simpatica marmotta la mascotte dei super Mondiali di ciclismo 2027 che si terranno in Francia da fine agosto. Oggi ha anche un nome: si chiamerà Yauti, questa la decisione dopo una votazione online. Il nome ricorda il termine dialettale con cui viene chiamata l'Alta Savoia, "La Yaute". La decisione è stata svelata con un simpatico video in cui Yauti riceve il passaporto ad Annecy, sede principale della rassegna iridata che vedrà in campo tutte le discipline sulle due ruote.