Lunedì 23 novembre sarà un giorno storico per il ciclismo: circa 100 grandi campioni del passato e del presente, oltre a rappresentanti delle federazioni e organizzatori dei Grandi Giri, incontreranno Papa Leone XIV in Vaticano, in una udienza speciale dedicata al ruolo culturale di questo sport e alla sua capacità di promuovere pace e unità. L’incontro è organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano in collaborazione con l’Unione Ciclistica Internazionale. A guidare uno straordinario gruppo di campioni sarà il leggendario Eddy Merckx, la cui presenza avrà anche un particolare significato storico: il campione belga incontrò infatti Papa Paolo VI quando il Giro d’Italia del 1974 partì dal Vaticano. Merckx sarà affiancato da altri due vincitori per cinque volte del Tour de France, Bernard Hinault e Miguel Induráin. Saranno presenti anche Chris Froome, Greg LeMond, Vincenzo Nibali, Mark Cavendish, Francesco Moser e Paul Seixas. L’evento celebrerà anche i successi del ciclismo femminile, tra cui Jeannie Longo, Annemiek van Vleuten e Demi Vollering. Il Papa aveva già accolto il gruppo del Giro d’Italia durante il passaggio nella Città del Vaticano in occasione dell’ultima tappa dell’edizione 2025, conclusa con la vittoria di Simon Yates. In vista dell’udienza, il presidente dell’UCI David Lappartient ha ricordato gli storici legami tra il ciclismo e la Chiesa cattolica: "L’incontro rappresenta un’opportunità per rafforzare l’impegno del ciclismo, in quanto sport, nella promozione della pace e del dialogo interculturale tra i popoli".