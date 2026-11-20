Il campione sloveno a 'Sky Sport' intervistato da Luigi Vaccariello: "Ci sarà una stagione in cui farò Giro e Vuelta, senza Tour. Ma non sarà questa. Amo l'Italia, ma è molto difficile convicermi a disputare la corsa rosa nella prossima stagione"

Le parole del campione sloveno Tadej Pogacar a un evento organizzato a Coccaglio, in provincia di Brescia: "È stata una stagione straordinaria con anche la Milano-Sanremo. Una delle vittorie più importanti nella mia carriera. Come ho già detto in passato, mi è sempre piaciuto venire in Italia. Per allenarmi, per le gare, per il cibo, per festeggiare. Mi piace tanto l'Italia, è la mia seconda o terza casa. Sono molto contento di aver vinto la Sanremo e vedremo cosa riusciremo a fare l'anno prossimo". Sulla partecipazione al prossimo Giro d'Italia: "Difficile, molto difficile. Sarà molto difficile convincermi a venire al Giro. Ci hanno provato in tutti i modi, mettendo anche una tappa in Slovenia. Ma per me non si tratta tanto di questo. Mi piacerebbe venire sempre al Giro d'Italia a prescindere. Però il calendario, i programmi della squadra. Sono loro a decidere e io devo fare così. Nel mio scenario ideale vorrei fare un anno Giro e Vuelta insieme. Ma sappiamo quanto sia difficile combinare queste due corse senza il Tour de France".