Il Lombardia è stata la sua ultima corsa con i colori della Lidl-Trek, l'addio era infatti stato annunciato alla vigilia dell'ultima Monumento di stagione. Ora è ufficiale anche la nuova squadra di Giulio Ciccone: l'abruzzese ha infatti firmato per la Pinarello Q36.5. Ora c'è anche l'annuncio ufficiale del team, con le prime parole del corridore azzurro: "Dopo otto anni trascorsi con la stessa squadra, questa è una decisione importante, ma che volevo davvero prendere. Sento di avere ancora molto da dare e avevo bisogno di una nuova sfida, di nuove motivazioni e di un ambiente in cui sentirmi a casa. Fin dal nostro primo incontro, ho percepito qualcosa di diverso. Non si trattava solo di numeri, risultati o discussioni tecniche. Ho avvertito fiducia e apprezzamento sinceri, e ho capito che le persone dietro questo progetto mi volevano davvero qui. Per me, l'aspetto umano di una squadra viene prima di tutto. Corro con il cuore e sono le persone che mi circondano a darmi energia. Poi, quando abbiamo iniziato a discutere dell'aspetto tecnico, sono rimasto altrettanto colpito. L'attenzione ai dettagli, l'equipaggiamento, la tecnologia e l'ambizione di continuare a migliorare sono elementi che mi hanno davvero colpito. Sono molto esigente riguardo alla mia bicicletta e ho capito subito quanta cura venga dedicata a ogni aspetto della prestazione. Essendo italiano, anche il legame con Pinarello e Q36.5 significa molto per me. Non vedo l'ora di correre al fianco di Tom Pidcock. L'ho sempre ammirato, non solo per il suo talento, ma perché è un corridore che pensa in modo diverso e non ha paura di fare le cose a modo suo. Spero che potremo arricchirci a vicenda e costruire qualcosa di speciale insieme. A tutti i tifosi che mi hanno sostenuto nel corso degli anni, voglio dire che questo è un cambiamento in cui credo davvero. Ho ancora la stessa passione, la stessa fame di vittorie e lo stesso desiderio di dare tutto in sella. Ora è il momento di portare quell'energia in un nuovo capitolo, insieme."