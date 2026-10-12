Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Giulio Ciccone, ufficiale il passaggio alla Pinarello Q36.5: il comunicato

Ciclismo

Dopo l'addio alla Lidl-Trek dopo 8 stagioni, ora è ufficiale la nuova squadra di Giulio Ciccone. L'abruzzese ha ufficializzato il suo passaggio alla Pinarello Q36,5: "Ho ancora tanto da dare"

Il Lombardia è stata la sua ultima corsa con i colori della Lidl-Trek, l'addio era infatti stato annunciato alla vigilia dell'ultima Monumento di stagione. Ora è ufficiale anche la nuova squadra di Giulio Ciccone: l'abruzzese ha infatti firmato per la Pinarello Q36.5. Ora c'è anche l'annuncio ufficiale del team, con le prime parole del corridore azzurro: "Dopo otto anni trascorsi con la stessa squadra, questa è una decisione importante, ma che volevo davvero prendere. Sento di avere ancora molto da dare e avevo bisogno di una nuova sfida, di nuove motivazioni e di un ambiente in cui sentirmi a casa. Fin dal nostro primo incontro, ho percepito qualcosa di diverso. Non si trattava solo di numeri, risultati o discussioni tecniche. Ho avvertito fiducia e apprezzamento sinceri, e ho capito che le persone dietro questo progetto mi volevano davvero qui. Per me, l'aspetto umano di una squadra viene prima di tutto. Corro con il cuore e sono le persone che mi circondano a darmi energia. Poi, quando abbiamo iniziato a discutere dell'aspetto tecnico, sono rimasto altrettanto colpito. L'attenzione ai dettagli, l'equipaggiamento, la tecnologia e l'ambizione di continuare a migliorare sono elementi che mi hanno davvero colpito. Sono molto esigente riguardo alla mia bicicletta e ho capito subito quanta cura venga dedicata a ogni aspetto della prestazione. Essendo italiano, anche il legame con Pinarello e Q36.5 significa molto per me. Non vedo l'ora di correre al fianco di Tom Pidcock. L'ho sempre ammirato, non solo per il suo talento, ma perché è un corridore che pensa in modo diverso e non ha paura di fare le cose a modo suo. Spero che potremo arricchirci a vicenda e costruire qualcosa di speciale insieme. A tutti i tifosi che mi hanno sostenuto nel corso degli anni, voglio dire che questo è un cambiamento in cui credo davvero. Ho ancora la stessa passione, la stessa fame di vittorie e lo stesso desiderio di dare tutto in sella. Ora è il momento di portare quell'energia in un nuovo capitolo, insieme."

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Parigi-Tours, vince Hagenes con un gran colpo

Ciclismo

Il corridore della Visma | Lease a Bike trionfa nella classica di ottobre con un colpo da...

Seixas, gara in Mtb 15 ore dopo il Lombardia

Ciclismo

Neanche il tempo di festeggiare il Lombardia, la sua prima Classica Monumento, e già Paul Seixas...

È nata una stella: Seixas vince il 120° Lombardia!

Ciclismo

Paul Seixas domina la 120^ edizione del Giro di Lombardia! Il francese vince ad appena 20 anni la...

Ciccone-Lidl Trek, è addio: ora la Pinarello Q36.5

Ciclismo

Dopo otto anni si separano le strade di Giulio Ciccone e della Lidl-Trek: l'azzurro saluterà a...

Giro di Lombardia 2026: il percorso col circuito

Ciclismo

La stagione ciclistica, come al solito, si chiude con la Classica Monumento dalle pendenze più...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS