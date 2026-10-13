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Ufficiale: Ganna in Lidl Trek fino al 2029

Ciclismo

Filippo Ganna passa al team tedesco della Lidl Trek. Per il due volte iridato a cronometro e detentore del record dell'ora arriva un contratto fino al 2029: "Non vedo l'ora di iniziare il prossimo anno con una squadra così importante come la Lidl-Trek. Ho grandi obiettivi soprattutto nelle Classiche: con la squadra che avremo, niente è impossibile". Ganna, punta di diamante dell'Italia ai prossimi mondiali su pista, ritrova i compagni in azzurro Milan e Consonni

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Filippo Ganna passa ufficialmente alla Lidl Trek, con un contratto triennale. Nel team tedesco troverà due compagni di nazionale come Jonathan Milan e Simone Consonni. Ganna, che ha in bacheca due titoli mondiali a cronometro, 8 tappe del Giro d’Italia e detiene il record dell’ora, ha salutato il passaggio alla Lidl Trek con soddisfazione: "Non vedo l'ora di iniziare il prossimo anno con una squadra così importante come la Lidl-Trek. Sono estremamente orgoglioso di farne parte e non vedo l'ora del primo ritiro e di iniziare la stagione nel migliore dei modi. Dopo otto anni con la mia squadra attuale, aprire un nuovo capitolo è fantastico e mi sento molto motivato per la nuova stagione. Ho grandi obiettivi che spero di raggiungere con la Lidl-Trek, soprattutto nelle Classiche: con la squadra che avremo, niente è impossibile. Naturalmente, i Grandi Giri rimangono un obiettivo importante e non vedo l'ora di supportare la squadra e di mettermi in mostra". Dei due nuovi compagni di squadra, Milan e Consonni, Ganna dice: "Conosco Simo e Jonny da quando correvamo insieme in pista. Con Simo è bello essere di nuovo nella stessa squadra dopo tanti anni. Con Jonny sarà fantastico lavorare con lui perché è una persona davvero squisita. Mi alleno anche con Matteo Sobrero, mi motiva molto nei momenti più duri. Mads (Pedersen) è il numero uno della squadra e spero di essere un buon punto di riferimento per lui, e viceversa, so che lui sarà un ottimo sostenitore per me".

Schleck: "Ganna è potente, esperto e versatile"

L'amministratore delegato di Lidl-Trek, Andy Schleck, ha commentato: “Filippo è un talento eccezionale e un corridore che ha costantemente dimostrato il suo valore ai massimi livelli del nostro sport. I suoi successi parlano da soli, ma ciò che ci entusiasma davvero è la gamma di opportunità che porta alla squadra. Dalle cronometro alle Classiche, fino ai Grandi Giri, ci sono pochissimi corridori nel gruppo con la sua combinazione di potenza, esperienza e versatilità.  Abbiamo un piano chiaro per il futuro e Filippo è fondamentale per trasformarlo in realtà. Non vediamo l'ora di scoprire cosa potremo ottenere insieme.”

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