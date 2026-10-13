Ufficiale: Ganna in Lidl Trek fino al 2029

Filippo Ganna passa ufficialmente alla Lidl Trek, con un contratto triennale. Nel team tedesco troverà due compagni di nazionale come Jonathan Milan e Simone Consonni. Ganna, che ha in bacheca due titoli mondiali a cronometro, 8 tappe del Giro d’Italia e detiene il record dell’ora, ha salutato il passaggio alla Lidl Trek con soddisfazione: "Non vedo l'ora di iniziare il prossimo anno con una squadra così importante come la Lidl-Trek. Sono estremamente orgoglioso di farne parte e non vedo l'ora del primo ritiro e di iniziare la stagione nel migliore dei modi. Dopo otto anni con la mia squadra attuale, aprire un nuovo capitolo è fantastico e mi sento molto motivato per la nuova stagione. Ho grandi obiettivi che spero di raggiungere con la Lidl-Trek, soprattutto nelle Classiche: con la squadra che avremo, niente è impossibile. Naturalmente, i Grandi Giri rimangono un obiettivo importante e non vedo l'ora di supportare la squadra e di mettermi in mostra". Dei due nuovi compagni di squadra, Milan e Consonni, Ganna dice: "Conosco Simo e Jonny da quando correvamo insieme in pista. Con Simo è bello essere di nuovo nella stessa squadra dopo tanti anni. Con Jonny sarà fantastico lavorare con lui perché è una persona davvero squisita. Mi alleno anche con Matteo Sobrero, mi motiva molto nei momenti più duri. Mads (Pedersen) è il numero uno della squadra e spero di essere un buon punto di riferimento per lui, e viceversa, so che lui sarà un ottimo sostenitore per me".